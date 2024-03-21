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長和：港碼頭業務雖受壓但墨西哥生意增長抵銷影響   擬與印尼電訊伙伴攜手外闖

長江和記（0001）主席李澤鉅在今午業績發布會上表示，面對全球復蘇放慢，加上地緣政治升溫，他形容經營環境變得變幻莫測，雖然有見下半年情況會好些，但仍然多挑戰。集團的好處是業務遍布全球，並且審慎管理現金流出，因此有極大韌性應對挑戰。例如香港貨櫃碼頭表現下跌，但是在墨西哥的碼頭出口比前年增長，集團亦在墨西哥、沙特阿拉伯、巴基斯坦及埃及的碼頭加大投資。旗下零售業務亦已經運用人工智能實現快速補貨。

電訊業務方面，長和在推動3英國及Vodafone在當地業務合併方面，他謂正等待監管機構審批，並且尋求輕資產經營。不過，要推進大型交易往往需時及會受到不同市場影響，因此他們不會志在必得及急功近利。集團聯席董事總經理霍建寧補充，他們已經就英國電訊業務合併交易，向監管部門提交通知。若成功進入第二階段，他們會與監管部門進一步講解交易對英國及消費者帶來的效益，料一切順利，合併交易有望在今年底前完成。

另集團在印尼的電訊業務與Ooredoo的網絡合併後，霍建寧稱，合併後的網絡已經令盈利、EBITDA提高，股價比過往提高逾八成，並改變過往不斷向當地業務持續投資，反而他們已經收取兩次股息。基於和Ooredoo的良好合作關係，他謂雙方會探討在其他地方合作，並且增加彼此網絡之間的漫遊生意。歐洲電訊業務方面，則有望於今年反映調整收費後的全年效益。

近期航運業受到紅海事件影響，李澤鉅表示，這未致對集團的港口業務構成影響，對香港的港口影響亦細，至於在埃及亞歷山大港的生意，則主要處理地中海貿易為主，受紅海事件影響較微。集團會和航運公司合作發展，減低風險。

零售業務方面，副董事總經理黎啟明指出，集團在推動線上、線下O+O策略已見成效，O+O消費相當於實體店消費3倍。面對港人北上，集團已經在旅遊區的店舖增加更多保健品，吸引內地遊客；另百佳超市則會加強全球及內地採購。他預期亞洲及歐洲的銷售保持增長，近年開發的中東市場則已開店30間，計劃將店舖網絡擴展至科威特及巴林。屈臣氏集團繼去年新增878間店舖之外，今年會計劃新增1100間新店，當中會有三分之一位於內地一、二線之外城市。

至於將來集團會否推動回購，他說集團會持開放態度，並且會視乎市場變化而定。集團財務董事兼副董事總經理陸法蘭補充，他們會維持在能源公司Cenovus的持股。

 

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