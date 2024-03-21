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中信銀行去年純利按年升7.91% 每股派息0.356元

中信銀行（0998）公布，去年純利670.16億元（人民幣，下同），按年升7.91%，年內經營收入為2055.7億元，按年跌2.62%。中信年內淨息差1.78厘，較去年跌0.19個百分點，資產端收益繼續較快下降，主要受LPR利率持續下調、市場信貸有效需求不足，以及存量個人按揭貸款利率下調等因素的影響。年內每股盈利1.27元，每股派0.356元。

按去年收入分部計，利息淨收入為1435.39億元，按年跌4.72%；非利息淨收入620.31億元，按年升2.60%。當中手續費及佣金淨收入達323.83億元，按年減少47.09億元。投資性證券淨收益達211.03億元，按年升18.75%。

貸款質量方面，年內不良貸款率1.18% ，較上年末下降0.09個百分點。

中信表示將堅持「兩個毫不動搖」，對國有 、民營等房地產企業一視同仁，滿足房地產企業合理融資需求，穩定房地產開發貸款投放 。截至去年底，中信貸款、銀行承兌匯票、保函、債券投資、非標投資等承擔信用風險的對公房地產融資餘額達3452.38億元，而集團房地產不良貸款率2.59% ，較上年末下降0.49個百分點。

中信展望，今年淨息差有進一步下降壓力，將繼續做好「穩息差」管理 ，促進貸款規模穩步增長。