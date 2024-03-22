道瓊斯工業平均指數收漲269點，升幅0.69%，報39781點。標普500指數收漲16點，升幅0.33%，報5241點。納斯達克綜合指數收漲32點，或0.2%，報16401點。

高盛升4.35%，報413.71美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻112點，而蘋果跌4.09%，報171.37元，拖累道指47點。

科技股方面，蘋果收市報171.37元，跌4.08%，谷歌母公司Alphabet收市報147.6元，跌0.76%，亞馬遜收市報178.15元，跌0%，Facebook收市報507.76元，升0.44%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.91%，報509點。德國DAX指數收漲0.92%，報18179點；法國CAC 40指數漲0.23%，報8179點；英國富時100指數收漲1.88%，報7882點。

納斯達克中國金龍指數收跌1.61%，報6247點。

美國2年期債息曾升最多0.88%，是3月15日後最大升幅，當日升幅為0.9%。高見4.6426厘，是3月20日4.6895厘後最高。收市報4.6363厘，是3月19日後收市新高，當日報4.6831厘。

美國10年期債息曾跌最多1.34%，是3月20日後最大跌幅，當日跌幅為1.52%。低見4.2157厘，是3月14日4.184厘後最低。收市報4.2669厘，是3月13日後收市新低，當日報4.1899厘。連跌3日，累計跌0.0573厘，對上一次連跌3日是3月7日。

美2年期10年期債息續倒掛，曾擴大至37.784基點，是3月20日41.058基點後最闊。收市報37.146基點，是3月19日後收市最闊，當日報39.478基點。

美3個月10年期債息續倒掛，曾擴大至123.715基點，是3月14日126.361基點後最闊。收市報114.417基點，是3月13日後收市最闊，當日報121.942基點。連跌3日，累計跌6.829點，對上一次連跌3日是3月7日。

金龍指數曾跌最多1.62%，是3月19日後最大跌幅，當日跌幅為1.66%。低見6246.62點，是3月19日6167.24點後最低。收市報6247.52點，是3月19日後收市新低，當日報6234.06點。

道指曾升最多0.95%，是3月20日後最大升幅，當日升幅為1.07%。高見39889.05點，創紀錄新高。收報39781.37元，升0.68%，創收市價計新高。連升4日，累計升1066.6點，對上一次連升4日是1月30日。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是2月23日。

標指曾升最多0.7%，是3月20日後最大升幅，當日升幅為0.92%。高見5261.1點，創紀錄新高

。收報5241.53元，升0.32%，創收市價計新高。連升4日，累計升124.44點，對上一次連升4日是2月9日。第1日陰燭。

納指曾升最多1.04%，是3月20日後最大升幅，當日升幅為1.3%。高見16538.87點，創紀錄新高。收報16401.84元，升0.2%，創收市價計新高。連升4日，累計升428.67點，對上一次連升4日是2月9日。第1日陰燭。

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