個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌2.43%，折合報39.42元；阿里巴巴（9988）跌0.51%，折合報72.18元；美團（3690）跌1.45%，折合報90.96元；匯控（0005）升1.45%，折合報61.79元；建行（0939）跌0.42%，折合報4.83元。

道期現升0.111%；標期現升0.14%；納期現升0.16%。日本東證指數現升0.2%；韓國KOSPI指數現升0.15%；澳洲S&P/ASX 200 指數現跌0.33%。

VIX指數隔晚跌0.92%或0.12點，報12.92點。

紐油現跌0.28%或0.22美元，報80.84美元；布油現跌0.26%或0.23美元，報85.55美元；金價現升0.14%或3.11美元，報2184.44美元；LME 銅期貨隔晚升0.25%或22.5美元，報8950.5美元。比特幣現升0.13%或87.27美元，報65554.04美元；美國10年期債息現跌0.27%或0.0118厘，報4.2551厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司最快今日公布業績，包括，美團（3690）、龍湖（0960）、中石化（0386）、神華（1088）、紫金礦業（2899）、招金礦業（1818）、國藥（1099）、周生生（0116）、新奧（2688）、綠城中國（3900）、有線（1097）、九毛九（9922）、優品360（2360）等。

中信銀行（0998）去年純利按年升7.91%，每股派息0.356元。

美高梅（2282）去年扭虧賺26.38億， 恢復派特別息0.104元。

惠理集團（0806）去年轉賺2309萬元，不派末期息。

融創中國（1918）料去年虧損收窄至70億至90億人幣。

中移動（0941）：3年內逐步提升派息率至75%以上，並會適時回購。

東方海外（0316）去年少賺86%至13.7億美元，末期息連特息0.181美元。

平保（2318）去年新業務價值升7.84%，營運利潤跌19.7%。

恒地（0012）去年賺近93億，末期息維持1.3元。

恒基發展（0097）去年轉蝕7200萬元，不派息。

中海油（0883）全年純利跌12.6%，末期息0.66元。

九興控股（1836）去年多賺19.5%至1.4億美元，末期息61港仙。

長和（0001）去年基本盈利倒退9%，末期息少15%每股派1.775元。

利亞零售（0831）去年少賺14.9%，末期息4仙。

恒安（1044）料今年毛利率保持平穩。

長實（1113）去年少賺18.7%，末期息少12.4%至1.62元。

瑞安房地產（0272）去年少賺11%，末期息少9.4%至0.058元。

中移動（0941）去年盈利升5%，末期息派2.4元。

香港寬頻（1310）大股東據報正研究減持。

理想汽車（2015）：銷售訂單不及預期，首季交付量料7.6萬至7.8萬輛。

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