恒指今早低開117點或0.7%，報16745點，大市成交金額19億元；國指今早低開58點或0.99%，報5847點。恒生科技指數開市報3527點，跌1.55%。通訊服務、非必需消費品、能源、衛生保健股推低大市。上升股份比例為4.94%，下跌為6.98%，無升跌為88.07%。