恒指今早低開117點或0.7%，報16745點，大市成交金額19億元；國指今早低開58點或0.99%，報5847點。恒生科技指數開市報3527點，跌1.55%。通訊服務、非必需消費品、能源、衛生保健股推低大市。上升股份比例為4.94%，下跌為6.98%，無升跌為88.07%。
騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、建行（0939）拖累大市。匯控（0005）、中移動（0941）、工行（1398）貢獻恒指較多。
藍籌12隻升，49隻下跌，21隻無升跌。恒地（0012）升3.04%，報23.7元，是升幅最大的藍籌，東方海外（0316）跌12.28%，報105元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股4隻升，20隻下跌，6隻無升跌。升幅最大的是同程旅行（0780）創52周高，見19.96元，開市報19.96元，升2.99%；跌幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）開市報88.2元，跌7.84%。
恒指跌穿10天線(16786.38點)。科指跌穿10天線(3572.05點)、100天線(3576.82點)。
新秀麗（1910）：評估提高股東價值後 決定專注尋求雙重上市。開市報29元，跌5.54%。
多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，美團（3690）開市報91.65元，跌0.7%。龍湖（0960）開市報10.62元，無升跌。中石化（0386）開市報4.52元，跌1.31%。神華（1088）開市報30.55元，跌0.33%。紫金礦業（2899）開市報15.58元，跌0.38%。招金礦業（1818）開市報9.4元，跌1.47%。國藥（1099）開市報20.75元，跌1.19%。周生生（0116）無成交，報9.23元。新奧（2688）開市報64.85元，跌1.07%。綠城中國（3900）開市報6.58元，升0.61%。有線（1097）無成交，報0.029元。九毛九（9922）開市報6.13元，無升跌。優品360（2360）無成交，報2元。
中信銀行（0998）去年純利按年升7.91%，每股派息0.356元。開市報4.18元，跌0.24%。
美高梅（2282）去年扭虧賺26.38億， 恢復派特別息0.104元。開市報12.22元，升0.16%。
惠理集團（0806）去年轉賺2309萬元，不派末期息。開市報1.89元，升1.61%。
融創中國（1918）料去年虧損收窄至70億至90億人幣。開市報1.17元，升2.63%。
中移動（0941）：3年內逐步提升派息率至75%以上，並會適時回購。開市報67.1元，升0.37%。
東方海外（0316）去年少賺86%至13.7億美元，末期息連特息0.181美元。開市報105元，跌12.28%。
平保（2318）去年新業務價值升7.84%，營運利潤跌19.7%。開市報34.6元，跌2.54%。
恒地（0012）去年賺近93億，末期息維持1.3元。開市報23.7元，升3.04%。
恒基發展（0097）去年轉蝕7200萬元，不派息。開市報0.13元，無升跌。
中海油（0883）全年純利跌12.6%，末期息0.66元。開市報17.5元，跌3.95%。
九興控股（1836）去年多賺19.5%至1.4億美元，末期息61港仙。無成交，報11.8元。
長和（0001）去年基本盈利倒退9%，末期息少15%每股派1.775元。開市報40.2元，跌0.5%。
利亞零售（0831）去年少賺14.9%，末期息4仙。開市報0.67元，無升跌。
恒安（1044）料今年毛利率保持平穩。開市報25.7元，跌1.15%。
長實（1113）去年少賺18.7%，末期息少12.4%至1.62元。見52周低34.15元，開市報34.15元，跌7.2%。
瑞安房地產（0272）去年少賺11%，末期息少9.4%至0.058元。開市報0.69元，升2.99%。
中移動（0941）去年盈利升5%，末期息派2.4元。開市報67.1元，升0.37%。
香港寬頻（1310）大股東據報正研究減持。開市報3.06元，升2.68%。
理想汽車（2015）：銷售訂單不及預期，首季交付量料7.6萬至7.8萬輛。開市報125.1元，跌7.4%。
破頂股包括，華晨中國（1114）創52周高，見5.3元，開市報5.3元，升1.92%；BRILLIANCE CHI（1114）創52周高，見5.3元，開市報5.3元，升1.92%；TS WONDERS（1767）創52周高，見0.245元，開市報0.245元，無升跌；ALCO HOLD RTS（2925）無成交，報25.85元；駿傑集團控股（8188）創52周高，見0.166元，開市報0.166元，升14.48%；民富國際股權（8578）無成交，報0.01元；Ａ南方元宇宙（3034）創52周高，見8.155元，開市報8.13元，升1.88%；ＴＲ 台灣（3036）創52周高，見468.7元，開市報468.7元，升0.51%。
破頂指數成份股包括，同程旅行（0780）創52周高，見19.96元，開市報19.96元，升2.99%；創科實業（0669）創52周高，見106.2元，開市報106.2元，升1.63%。
4隻股份創上市新低，包括蔚來（9866）低見40元，開市報40元，跌0.62%；德信中國（2019）低見0.075元，開市報0.075元，跌10.71%；蔚來－ＳＷ（9866）低見40元，開市報40元，跌0.62%；荃信生物－Ｂ（2509）低見20元，開市報20元，跌0.74%。
創52周低，其中包括，長實集團（1113）低見34.15元，開市報34.15元，跌7.2%；永泰地產（0369）低見2.4元，開市報2.4元，跌3.23%；馬可數字科技（1942）低見1.1元，開市報1.1元，跌4.35%。
異動股
上升異動股，包括，陸控（6623）開市報17.82元，升14.97%；駿傑集團控股（8188）創52周高，見0.166元，開市報0.166元，升14.48%；鼎豐集團汽車（6878）開市報0.135元，升12.5%；中寶新材（2439）開市報0.42元，升10.53%；藥明巨諾－Ｂ（2126）開市報2.23元，升9.85%；中港照相（1123）開市報0.158元，升9.72%；彩生活（1778）開市報0.236元，升8.76%；華科資本（1140）開市報0.126元，升6.78%；稻草熊（2125）開市報0.5元，升6.38%。
下跌異動股，包括，禪遊科技（2660）開市報4.04元，跌14.95%；東方海外（0316）開市報105元，跌12.28%；德信中國（2019）創上市新低，見0.075元，開市報0.075元，跌10.71%；天譽置業（0059）平上市低位0.01元，開市報0.01元，跌9.09%；嗶哩嗶哩（9626）開市報88.2元，跌7.84%；理想汽車（2015）開市報125.1元，跌7.4%。
其他報道
港股ADR跌57點 夜期低水116點 美團、龍湖、紫金等業績