港元現報7.8197元升值17點子，曾貶值最多3點子，報7.8217元，亦曾升值最多21點子，報7.8193元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升19.75點子至4.61286%，是2024年2月29日後最高；1星期HIBOR升41.4點子至4.85226%，是2023年12月29日後最高；2星期HIBOR升6.54點子至4.80149%，是1月9日後最高。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升2.32點子至4.73464%，是1月24日後最高；6個月期HIBOR升2.44點子至4.75536%；12個月期HIBOR升0.02點子至4.86536%，是1月10日後最高。

美元指數現報104.176升值0.169點或0.16%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.4433%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.8433%，連續2日收窄，利差是2024年1月30日後最窄，當日差距為-0.8333%。

對上一次連續2日收窄，是2024年3月05日，當日利差報-0.9354%。

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