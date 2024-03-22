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恒指半日跌512點 見兩個月最大跌幅 半日成交、北水急增

美股上升，港股延續近月17000點前受阻的走勢，ADR、夜期率先回落，人民幣意外跌破7.20元強支撐位，與離岸雙雙創出去年11月來新低，亦拖累港股表現，人民幣愈貶愈多，港股亦愈跌愈多，恒指國指見逾兩個月最大跌幅，科指見逾兩周最大跌幅。業績遜於預期的東方海外（0316）和長實集團（1113）均重挫超過10%。科指跌近4%，理想汽車（2015）下調第一季度交付目標，跌逾10%。大市波幅擴大至逾一周高，半日成交升至逾764億，較昨日午市增12%，同時，北水流入亦大增。

恒指今早低開117點，高位跌115點，低位跌521點，高低波幅406點，是3月12日後新高，當日報541.42點。通訊服務、非必需消費品、金融、能源股推低大市。上升股份比例為10.27%，下跌為43.21%，無升跌為46.5%。

恒指半日跌512點或3.04%，報16350點，大市成交金額764億元；國指跌203點或3.45%，報5701點。恒生科技指數收報3429點，跌4.27%。

藍籌股成交金額328.37億元，佔大市成交42.98%；科指成份股成交金額151.92億元，佔大市成交19.88%；國指成份股成交金額269.75億元，佔大市成交35.3%。

24隻雙櫃台股，總成交0.3億元人民幣，相當於約0.33億港元，佔大市成交的0.04%。

窩輪及牛熊證成交金額減少2.75%，至74.7億元，佔大市成交9.77%。牛熊證成交金額38.42億元，減少0.93%；窩輪成交金額36.28億元，減少4.61%。

騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、友邦（1299）拖累大市。創科實業（0669）、恒地（0012）、信義光能（0968）貢獻恒指較多。

藍籌3隻升，79隻下跌，0隻無升跌。恒地（0012）升2.61%，收報23.6元，是升幅最大的藍籌，東方海外（0316）跌15.04%，收報101.7元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股2隻升，27隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是同程旅行（0780）創52周高，見19.96元，收報19.64元，升1.34%；跌幅最大的是京東健康（6618）收報28.35元，跌11.68%。

恒指跌穿10天線(16746.91點)、20天線(16615.61點)、100天線(16593.12點)，下試50天線(16191.11點)。科指跌穿10天線(3562.29點)、20天線(3491.08點)、100天線(3575.84點)。

北水南下合計淨流入74.61億元，較上日增加56.36%，淨流入金額是3月13日114.19億元後最多。北水連續第27日流入，累計流入1031.66億元，對上一次連續27日淨流入是2021年1月28日。南水北上合計淨流出58.7億元人民幣，較上日減少2.5%，連續第2日流出，累計流出118.9億元。

國泰（0293）預計票價一年內回歸正常。收報8.63元，跌1.93%。

美國官員稱中芯（0981）「可能」違反美國法律。收報15.82元，跌5.38%。

阿里據報減持嗶哩嗶哩（9626）ADR。收報87.7元，跌8.36%。

新秀麗（1910）：評估提高股東價值後 決定專注尋求雙重上市。收報27.95元，跌8.96%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，美團（3690）收報87.25元，跌5.47%。龍湖（0960）收報10.08元，跌5.08%。中石化（0386）收報4.42元，跌3.49%。神華（1088）收報30.05元，跌1.96%。紫金礦業（2899）收報14.9元，跌4.73%。招金礦業（1818）收報8.99元，跌5.77%。國藥（1099）收報20.2元，跌3.81%。周生生（0116）收報9.16元，跌0.76%。新奧（2688）收報63.1元，跌3.74%。綠城中國（3900）收報6.39元，跌2.29%。有線（1097）收報0.029元，無升跌。九毛九（9922）收報5.87元，跌4.24%。優品360（2360）收報2元，無升跌。

中信銀行（0998）去年純利按年升7.91%，每股派息0.356元。收報4.16元，跌0.72%。

美高梅（2282）去年扭虧賺26.38億， 恢復派特別息0.104元。收報12.52元，升2.62%。

惠理集團（0806）去年轉賺2309萬元，不派末期息。收報1.83元，跌1.61%。

融創中國（1918）料去年虧損收窄至70億至90億人幣。收報1.12元，跌1.75%。

中移動（0941）：3年內逐步提升派息率至75%以上，並會適時回購。收報66.55元，跌0.45%。

東方海外（0316）去年少賺86%至13.7億美元，末期息連特息0.181美元。收報101.7元，跌15.04%。

平保（2318）去年新業務價值升7.84%，營運利潤跌19.7%。收報33元，跌7.04%。

恒地（0012）去年賺近93億，末期息維持1.3元。收報23.6元，升2.61%。

恒基發展（0097）去年轉蝕7200萬元，不派息。收報0.123元，跌5.38%。

中海油（0883）全年純利跌12.6%，末期息0.66元。收報17.2元，跌5.6%。

九興控股（1836）去年多賺19.5%至1.4億美元，末期息61港仙。創52周高，見12.44元，收報12.14元，升2.88%。

長和（0001）去年基本盈利倒退9%，末期息少15%每股派1.775元。收報38.9元，跌3.71%。

利亞零售（0831）去年少賺14.9%，末期息4仙。收報0.66元，跌1.49%。

恒安（1044）料今年毛利率保持平穩。收報24.75元，跌4.81%。

長實（1113）去年少賺18.7%，末期息少12.4%至1.62元。創上市新低，見32.1元，收報32.45元，跌11.82%。

瑞安房地產（0272）去年少賺11%，末期息少9.4%至0.058元。收報0.7元，升4.48%。

中移動（0941）去年盈利升5%，末期息派2.4元。收報66.55元，跌0.45%。

香港寬頻（1310）大股東據報正研究減持。收報3.04元，升2.01%。

理想汽車（2015）：銷售訂單不及預期，首季交付量料7.6萬至7.8萬輛。收報121.4元，跌10.14%。

破頂股表現

破頂股包括，ＧＸ亞太高股息率（3116）創上市新高，見81元，收報77元，跌3.89%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1047.5元，收報1047.5元，升0.03%；華夏日股對沖（3160）創上市新高，見21.14元，收報21.04元，升0.19%；中國動向（3818）創52周高，見0.4元，收報0.375元，跌2.6%；瑞聲（2018）創52周高，見24.9元，收報24.35元，升7.27%；卓越教育集團（3978）創52周高，見3.3元，收報3.22元，升2.22%；東軟教育（9616）創52周高，見3.5元，收報3.38元，升1.5%；華晨中國（1114）創52周高，見5.71元，收報5.52元，升6.15%；L'OCCITANE（0973）創52周高，見31.75元，收報31.55元，升2.44%；中國外運（0598）創52周高，見3.69元，收報3.51元，跌4.36%。

破頂指數成份股包括，同程旅行（0780）創52周高，見19.96元，收報19.64元，升1.34%；創科實業（0669）創52周高，見106.9元，收報104.8元，升0.29%。

破底股方面

35隻股份創上市新低，其中十隻包括，萬科（2202）低見5.33元，收報5.33元，跌3.62%；當代置業（1107）低見0.021元，收報0.022元，跌12%；中駿集團（1966）低見0.134元，收報0.144元，跌0.69%；中梁（2772）低見0.203元，收報0.207元，跌3.72%；蔚來（9866）低見38.85元，收報38.95元，跌3.23%；長實集團（1113）低見32.1元，收報32.45元，跌11.82%；國美零售（0493）低見0.018元，收報0.019元，跌5%；順誠（0531）低見0.168元，收報0.168元，跌1.18%；海螺環保（0587）低見0.89元，收報0.91元，跌6.19%；聯華超市（0980）低見0.207元，收報0.207元，跌5.48%。

44隻股份創52周低，其中十隻包括，粤海置地（0124）低見0.41元，收報0.41元，跌3.53%；舜宇（2382）低見41.35元，收報41.95元，跌10.46%；鷹君（0041）低見10.8元，收報10.8元，跌1.82%；中遠海運港口（1199）低見4.26元，收報4.29元，跌1.83%；友邦（1299）低見55.75元，收報55.9元，跌2.02%；領展（0823）低見34.55元，收報34.7元，跌3.34%；藥明生物（2269）低見13.08元，收報13.08元，跌7.89%；東勝旅遊（0265）低見0.024元，收報0.024元，無升跌；華誼騰訊娛樂（0419）低見0.07元，收報0.072元，跌7.69%；中國聖牧 （1432）低見0.19元，收報0.19元，跌0.52%。

異動股

上升異動股，包括，駿傑集團控股（8188）創52周高，見0.25元，收報0.225元，升55.17%；檸萌影視（9857）收報9.56元，升30.96%；威訊控股（1087）收報0.39元，升25.81%；強泰環保（1395）收報0.075元，升25%；高維科技（2086）收報0.78元，升21.88%；陸控（6623）收報18.88元，升21.81%；金輝控股（9993）收報2.17元，升19.89%；威揚酒業控股（8509）收報0.435元，升17.57%；中旭未來（9890）收報20.9元，升15.6%；絲路能源（8250）收報0.228元，升14%；途屹控股（1701）收報0.158元，升13.67%。

下跌異動股，包括，大灣區聚變力量（1189）收報0.056元，跌30%；巨匠建設（1459）創上市新低，見0.325元，收報0.34元，跌27.66%；國茂控股（8428）收報0.57元，跌24%；德信中國（2019）創上市新低，見0.042元，收報0.066元，跌21.43%；禪遊科技（2660）收報3.75元，跌21.05%；齊合環保（0976）收報0.58元，跌19.44%；昌利控股（8098）收報0.07元，跌18.6%；順龍控股（0361）收報0.04元，跌18.37%；國瑞健康（2329）收報0.029元，跌17.14%；生活概念（8056）收報0.02元，跌16.67%；富通科技（0465）收報0.28元，跌16.42%。

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