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龍湖去年少賺47% 末期息少71%至0.23元

藍籌內房龍湖（0960）公布，去年純利為128.5億元人民幣（下同），按年跌47.3%；每股基本盈利2.07元；剔除公平值變動等影響後之純利則為113.5億元；剔除公平值變動等影響後之每股核心基本盈利為1.82元。核心稅後利潤率為8.7%，核心權益後利潤率為6.3%，分別按年跌3.6個百分點及2.7個百分點。

龍湖派末期息每股0.23元，按年跌71.25%，計入中期 股息每股0.32元，全年合計派發股息每股0.55元，按年跌51.33%。

龍湖去年合同銷售額為1,734.9億元，較2022年2,015.9億元跌13.94%，對應銷售總建築面積為1,079.6萬平方米。去年營業收入為1,807.4 億元，按年跌27.87%，毛利率為16.9%，較2022年21.2%跌4.3個百分點。

去年開發業務營業額為1,558.6億元，較2022年2,270.2億元，按年跌31.35%；開發業務結算毛利率為11%，按年跌6.9個百分點；運營及服務業務收入為248.8 億元，按年增長5.7%，運營及服務業務貢獻超60%。運營毛利率為75.9%，按年微升0.3個百分點。

集團截至去年底淨負債率為55.9%，較2022年58.1%減2.2個百分點；在手現金為人民幣604.2億元。•綜合借貸總額為1,926.5億元，按年下降7.4%，平均借貸成本為年利率4.24%；平均貸款年限為7.85年。

 

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