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長實減派息遭大行唱淡 曾跌逾12% 見上市新低

長實集團（1113）績後遭多間大行唱淡，半日股價曾跌最多12.77%，創上市以來最大跌幅，及曾低見32.1元，創上市新低，半日收報32.45元，跌11.82%。

摩通發表報告指，長實突然宣布減派息，驚嚇市場，因為投資者過往選擇持有長實的股票，是由於其可視、可預期的股息指引，形容今次驚嚇不是減派息本身，而是不跟隨指引。摩通亦指，長實短期亦缺乏催化劑，認為即使看好本港樓市前景而想投資本地地產股，長實亦不會是行業中的代表(proxy)，情願選恒地（0012）、新地（0016）因有更多項目推售。將長實評級由「增持」降至「中性」，目標價由45元削至34.5元。

匯證亦指，雖然減派息與純利下跌成正比，但亦與該行預期會增派息不同，同樣感到驚訝。該行認為，減派息顯示管理層在市場前景充滿挑戰的情況下，審慎地控制公司的財務狀況。雖然管理層將採取回購策略提高股東回報，但相對同業低的派息可預期性，將會使股價更加波動。維持「買入」評級，將目標價由53.1元，降至46.1元。該行亦提到，由於可售貨源較對手少，今年長實的銷情會較平淡，不過，若隨著減辣而推高豪宅項目「波老道21號」及港島南岸「BLUE COAST」的銷售，或會為市場帶來驚喜。

 

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