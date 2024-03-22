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平保：資本市場和信用風險影響應已見底

中國平安（2318）去年利潤受資產管理業務轉虧拖累，去年受宏觀經濟環境影響，部分資產承壓，公司主動審慎提撥，並對部分項目重新估值。

副總經理付欣表示去年環境複雜，有不少一次性波動因素，包括股市波動，對保險等金融行業有較大影響，但相信資本市場下跌已經築底，但未來影響不會太多。另外平保亦有承擔信用風險，包括銀行零售貸款、陸金所小微企業信貸，過去一兩年挑戰較大，但現時從內部觀測前瞻性指標，整個風險已經築底，相信未來不會產生更多的不利影響。

今日平保H股股價下跌逾6%，付欣指股價被低估了，股價下跌有宏觀環境、有市場等方面影響，一日股價下跌不能說明公司的整個基本面，面向未來仍是價值投資的最優選擇。她指去年平安每股分紅2.43元，連續12年提高分紅絕對水平，股息率在行業相當有競爭力，不過她未有說明未來會否回購。

新上任的聯席首席執行官郭曉濤表示，去年平安壽險可比口徑的新業務價值同比大增36.2%，主要得益於代理人人均新業務價值大幅增長89.5%，代理人渠道新業務價值增長40.3%，以及改革後銀保渠道勢頭強勁，新業務價值增長77.7%。他認為，壽險是最有增長前景的金融行業之一，對壽險今年乃至未來3年新業務價值的正增長有信心。

 

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