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去年盈利10年來首倒退 龍湖：會逐步見底回升

受中國地產行業疲弱影響，藍籌內房龍湖（0960）十年來首次錄盈利下滑，集團執董兼首席財務官趙軼表示，主要因地產開發業出現下滑，公司去年在消化庫存，導致毛利率下滑。但集團在地產航道會堅持發展一線及核心城市，為地段、項目優中選優，拿到好的項目修復毛利率及利潤率。

趙軼指，自2022年及2023年拿到的項目，毛利率均在20%水平以上，相信盈利能力將逐步修復。加上其他多航道發力，以及成本節省的疊加，相信利潤會逐步觸底企穩回升。

集團主席陳序平指，今年供貨2400億元，當中新增供貨約1000億元，會再按資金排面去彈性供貨。而今年會持續積極去化，加速清盤變現，保證回款率。集團2024年預計新開14座商場，累計開業商場將超過百座。

去年政策發力支持樓市，但市場未見回暖。管理層指，雖然樓市利好政策不斷落地，市場回暖確是值得期待，但龍湖永遠將安全性永遠放在發展第一位，而去年集團整體實現經營性現金流為正，全集團合計凈流入35億元。

集團進一步加大經營性物業貸款融資力度，全年凈增經營性物業貸款174億元，而基於戰略合作銀行的持續信任與支持，截至2023年末，龍湖集團總借貸內的銀行融資占比達77%﹔外幣借貸額占比降至17.7%，100%掉期，完全規避匯兌風險。

截至2023年末，龍湖集團的綜合借貸總額為1926.5億元，按年下降7.4%；平均借貸成本為4.24%，平均貸款年限為7.85年；在手現金604.2億元，凈負債率為55.9%，剔除預收款的資產負債率60.4%。

趙軼指，集團今年首季已提前九個月兌付了總規模為46.1億元商業資產支持專項計劃（CMBS），境外債比重已跌至17.7%，亦要到2027 年才有美元債到期，未來境外債比率仍會繼續壓降。

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