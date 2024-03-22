辦法指出，要求銀行保險機構建立針對大數據、雲計算、移動互聯網 及物聯網等數據安全技術保護體系，建立數據安全技術架構， 明確數據保護策略方法，採取技術手段保障數據安全，並要求銀行保 險機構制定數據分類分級保護制度，建立數據目錄和分類分級規範， 動態管理和維護數據目錄，並採取差異化的安全保護措施。

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辦法又指出，銀行保險機構應統籌發展和安全， 落實國家大數據戰略，推進數據基礎設施建設， 加大數據創新應用力度，促進以數據爲關鍵要素的數字經濟發展，提 升金融服務的智能化水平，創新普惠金融服務模式，增強防範化解風 險的能力。