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國家金融監管局要求金融機構設數據安全責任制

國家金融監督管理總局就《銀行保險機構數據安全管理辦法（徵求意見稿）》公開徵求意見，當中包括明確數據安全治理架構，要求銀行保險機構建立數據安全責任制，指定歸口管理部門負責機構的數據安全工作；按照業務、業務數據及數據安全分開負責管理原則，明確各業務領域的數據安全管理責任。

辦法指出，要求銀行保險機構建立針對大數據、雲計算、移動互聯網及物聯網等數據安全技術保護體系，建立數據安全技術架構，明確數據保護策略方法，採取技術手段保障數據安全，並要求銀行保險機構制定數據分類分級保護制度，建立數據目錄和分類分級規範，動態管理和維護數據目錄，並採取差異化的安全保護措施。

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辦法又指出，銀行保險機構應統籌發展和安全，落實國家大數據戰略，推進數據基礎設施建設，加大數據創新應用力度，促進以數據爲關鍵要素的數字經濟發展，提升金融服務的智能化水平，創新普惠金融服務模式，增強防範化解風險的能力。

 