上交所發公告，呼籲於上交所上市的公司積極開展「提質增效重回報」專案行動，提倡進一步從提升經營品質、增加投資人回報、加速發展新質生產力、提升公司透明度、保護中小投資者，以及強化「關鍵少數」責任等六方面推出的具體措施。上交所更鼓勵全體滬市公司參與其專案行動，建議上證50、上證180、科創50及科創100指數成分股公司積極引領示範。
其中於提升經營品質方面，建議上市公司採取具體措施，提高產能利用率、淨資產收益率等營運指標。透過高品質產業併購等方式，優化資產結構與產業佈局。
於增加投資人回報方面，建議上市公司製定中長期分紅及股份回購規劃、探索一年多次分紅、開展回購併註銷、制定穩定股價預案、引導股東合理減持等方式，回報投資者。
於聚焦新質生產力方面，引導上市公司透過採取具體舉措，增加研發投入、推動新產品開發、優化人才激勵、加強產學研合作等。
於提升公司透明度方面，建議上市公司圍繞提高公告可讀性、制定投資人交流計畫、引導主要負責人參加投資人交流等採取具體舉措，豐富投資人交流方式，拓寬溝通管道。
於保護中小投資者方面，指出上市公司在生產經營、投資併購等重大事項中，要更重視保護投資者，特別是中小投資者的合法權益。
於強化「關鍵少數」責任方面，加強利益綁定。鼓勵上市公司將董監高薪酬與上市公司經營效率、市值表現合理掛鉤，建立績效薪酬追討等內部追責機制。股權激勵條件引入資產收益率、投資回報等與投資者利益關係更為緊密的考核指標。
上交所表示，將依照證監會的決策部署，認真貫徹「兩強兩嚴」要求，進一步推動上市公司高品質發展與投資價值提升，不斷增強投資者獲得感與滿意度，與市場各方一道促進資本市場高品質發展。
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