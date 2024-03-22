中國光大（0165）公布，2023年虧損收窄至19.23億元，2022年虧損為74.43億元，每股虧損為1.141元，派末期息每股0.1元，較2022年末期息0.15元減少33.3%，全年派發股息0.25元，較2022年的0.3元，按年減少16.7%。
2022年中國光大受累投資虧損達58.86億元，導致2022年收入总额为亏损港币44.84亿元，2023年因投資收入大幅減虧，收入總額為16.61億元。當中去年因二級市場基金淨資產下降、部分基金進入退出期等多重因素，客戶合約收入下跌6%，至7.92億元﹔投資虧損收窄至僅4.89億元，2022年虧損為58.86億元﹔其他來源收入為11.02億元，2022年度虧損為7500萬元。
集團指，主要是由於新設基金仍處於募集期，部分基金進入退出期不再收取管理費，二級市場基金因部分投資者贖回份額，以及部分基金退出使得總體資產管理規模下降，導致管理費收入下降。另外，表現費及諮詢費收入為3.77億元，按年減少1300萬元。
投資虧損則主要因在自有資金投資業務方面，財務性投資未實現虧損17.99億元，是由於部分所投資項目估值下降；重要投資企業估值亦有所下調，未實現虧損為4.48億元。以及在基金管理業務方面，一級市場投資未實現虧損9300萬元，主要為一級市場基金因所投項目的市值或估值下降而產生虧損﹔二級市場投資受到市場價格回升影響錄得未實現收益約1.5億元﹔母基金投資未實現收益6200萬元。
截至去年底，集團淨計息負債比率按年增5.2個百分點至86.4%，計息負債比率按年增8.1個百分點至95%﹔擁有現金及現金等價物約96億元，可使用但未提取的銀行授信額度約141億元，流動性保持充裕，整體財政保持穩健。
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