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中國神華去年純利跌11% 遜預期

中國神華（1088）按國際會計準則，去年純利646.3億元（人民幣，下同），跌11.4%，兼遜預期的653.2億元，而按中國會計準則，去年純利596.9億元，按年跌14.3%，每股盈利3.004元，扣除非經常性損益之純利628.7億元，跌10.6%。集團派股息每股2.26元。

集團營業收入3431億元，跌0.4%，純利下跌因煤炭價格下行影響。期內煤炭銷量4.5億噸，超越目標，且按年增7.7%。

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