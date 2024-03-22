九毛九去年各旗下品牌同店銷售均錄增長。其中「太二」去年同店銷售額約為30.43億元，去年同店銷售增長率達18.3%。「慫火鍋」去年同店銷售額約為1.56億元，去年同店銷售增長率達10.6%。「九毛九」去年同店銷售額約為5.73億元，去年同店銷售增長率達7.4%。

另外，九毛九去年各個旗下品牌除「那未大叔是大廚」及新品牌「賞鮮悅木」外，其翻座率均於去年錄得增長。

九毛九表示，為配合疫後開關，集團採取積極擴張策略，去年新開180間餐廳，包括134間太二餐廳、35間慫火鍋餐廳、4間九毛九餐廳、6間賴美麗烤魚餐廳及1間賞鮮悅木牛肉火鍋店鋪。

九毛九展望，由於「太二」及「慫火鍋」相較其他品牌展示更大增長潛力，集團計劃通過持續擴張上述品牌的餐廳網絡，進一步提升它們的品牌形象及知名度。集團目標於今年在中國內地開設80至100間新太二餐廳及35至40間新慫火鍋餐廳，以及在中國內地以外開設15至20間新太二餐廳。

此外，九毛九表示集團的未來擴張將優先考慮華人眾多的國家及城市，例如北美、東南亞、大洋洲及其他海外華人社區。