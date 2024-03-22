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霍建寧晉升長和副主席 不再任聯席董事總經理

長江和記實業（0001）出現高層變動，自4月1日起，李澤鉅不再擔任聯席董事總經理，並將繼續擔任主席兼執行董事，而霍建寧獲委任為副主席，不再擔任聯席董事總經理，但將繼續擔任執行董事。至於陸法蘭及黎啟明獲委任為聯席董事總經理，陸法蘭將繼續擔任財務董事，而甄達安獲委任為執行董事。

另電能實業 （0006） 指，霍建寧自4月1日起退任主席及執行董事職務，執行董事甄達安將獲委任為主席及薪酬委員會成員。

霍建寧獲委任為旗下電訊業務控股公司CK Hutchison Group Telecom Holdings Limited執行主席。於和記黃埔及現時長和擔任集團董事總經理超過30年，以及於長江集團工作超過44年後，霍建寧決定退任長和聯席董事總經理職務。他將繼續擔任長江基建（1038）副主席兼執行董事、和記電訊香港（00215）主席兼非執行董事、港燈電力投資之受託人－經理港燈電力投資 管理人及港燈電力投資主席兼執行董事等。

李澤鉅指，隨著霍建寧晉升為副主席等，他將繼續服務集團，並領導電訊部門，能讓他有更多時間陪伴家人。此外，王䓪鳴將於股東周年大會輪值告退，將不會尋求膺選連任，退任獨立非執行董事。