另電能實業 （0006） 指，霍建寧自4月1日起退任主席及執行董事職務，執行董事甄達安將獲委任為主席及薪酬委員會成員。

霍建寧獲委任為旗下電訊業務控股公司CK Hutchison Group Telecom Holdings Limited執行主席。於和記黃埔及現時長和擔任集團董事總經 理超過30年，以及於長江集團工作超過44年後，霍建寧決定退任 長和聯席董事總經理職務。他將繼續擔任長江基建（1038） 副主席兼執行董事、和記電訊香港（00215） 主席兼非執行董事、港燈電力投資之受託人－經理港燈電力投資 管理人及港燈電力投資主席兼執行董事等。

李澤鉅指，隨著霍建寧晉升為副主席等，他將繼續服務集團， 並領導電訊部門，能讓他有更多時間陪伴家人。此外，王䓪鳴將於股東周年大會輪值告退， 將不會尋求膺選連任，退任獨立非執行董事。