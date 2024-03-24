特區政府亦正考慮在沙特阿拉伯利雅得和馬來西亞吉隆玻增設經濟貿易辦事處，而投資推廣署亦計劃今年度在埃及開羅及土耳其伊茲密爾開設顧問辦事處，以加強在中東、中亞等「一帶一路」沿線地區的招商引資工作。

上星期政府與第二批在港落戶或擴展業務的重點企業簽署協議，連同去年引進的第一批重點企業，兩批合共接近50家企業將在香港投資超過400億元，創造超過13 000個就業機會，當中大部分為科研和管理職位。

盛事經濟方面，陳茂波指本港今季有不少大型金融盛事相繼舉行，繼一月的亞洲金融論壇及上月的香港綠色周，本周將迎來「金融盛事周」，當中包括由特區政府舉辦的「裕澤香江」高峰論壇。

今年論壇的主題是「風中掌舵」，聚焦探討如何在充滿挑戰的外圍環境中，推動家族辦公室落戶香港並持續蓬勃發展。論壇將匯聚全球具影響力的家族辦公室、資產擁有人、財富繼承者及專業管理人，估計約有400名來自本地及內地、亞洲、歐美及中東的代表參與，一起深入討論包括慈善、財富傳承及綠色發展等議題。

截至今年二月，投資推廣署的專責團隊已協助58個家族辦公室在港成立或擴展業務，並另有超過100家表示已決定或正準備在港設立或擴展業務。

事實上，根據投資推廣署委託顧問進行的市場研究，截至去年底有大約2700家單一家族辦公室在港營運，其中財富水平超過一億美元的便有近900家，而這數字還未計算聯合家族辦公室。這些數字反映香港作為國際金融中心，對包括家族辦公室在內的財富管理業務有相當大的吸引力。