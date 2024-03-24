集團指，虧損減少主要由於2023年度確認的遞延稅項資產的非現金撇減及若干非流動資產之減值虧損減少；及2023年度按公允價值計入損益的金融資產公允價值虧損減少。

公司持續資不抵債，去年總資產為9.45億元，總負債為22.74億元，總虧絀為13.29億元。截至去年底淨資產負債比率為負118%，2022年為負146%。

去年有線來自持續經營業務收入為5.98億元，按年升6.24%，2023年來自持續經營業務的虧損為5.46億元，2022年來自持續經營業務的虧損達6.23億元﹔2023年已終止經營業務的虧損為4171萬元，2022年來自已終止經營業務的虧損為2.62億元。

2023年12月寬頻及電話客戶數目由2022年分別約19.8萬名 及6.8萬名減少至分別約15.6萬名 及5.5萬名。電訊分部所產生的收入由2022年度約3.99億元減少約1300萬元，至 2023年度的約3.86億元，主要由於市場競爭激烈，電訊分部的表現亦不可避免地受到影響。

2023年度來自媒體分部的持續經營業務收入增加約4800萬元，至2.12億元， 是由於廣告收入增加。