合景泰富指，近年來中國房地產行業面對前所未有的挑戰。受不利的宏觀經濟因素、負面信貸事件及行業融資渠道受限的影響，包括集團在內的民營開發商面對更大的流動資金壓力。

整體行業困境使購房者對未來經濟增長信心減弱及影響中國整體房地產銷 售。此等市況變動令中國眾多房地產開發商的經營及融資現金流減少。 面對整體行業困境，集團一直努力不懈地確保物業交付，並以穩定的業務營運為先，務求為所有持份者保值。

鑒於目前的挑戰，集團一直為其所有持份者的利益 探尋目前境外債務狀況的全面解決方案，以確保集團可持續經營。公司已委任財務顧問及法律顧問評估集團的資本架構、評估集團的流動資金及探尋所有可行的解決方案，藉以緩解當前的流動資金問題，並盡快為所有持份者達成最佳的解決方案。

公司仍在落實2023年度的全年業績，其可能於進一步審閱後作出變更及調整。集團2023年度的全年業 績預計將於2024年3月底刊發。