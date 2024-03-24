集團去年營收為3.212萬億元，按年跌3.2%，營業利潤867.44億元，按年跌10%，資產負債率為52.7%，按年增0.9個百分點。

業務方面，集團去年油氣當量產量504.09百萬桶，按年增長 3.1%，其中，境內原油產量251.63百 萬桶；天然氣產量13,378億立方英尺， 按年增長7.1%。煉油方面，去年加工原油2.58億 噸，按年增長6.3%，生產成品油1.56億 噸，按年增長11.3%，其中煤油產量按年增長60.7%。

營銷及分銷方面，集團去年成品油總經銷量2.39億噸，按年增長 15.6%，其中境內成品油總經銷量1.88 億噸，按年增長15.8%。化工方面，去年化工產品經營總量為8,300萬噸，按年增長1.7%，集團指是由於積極開拓境內外市場，國際化經營量大幅增長。

去年全年中石化資本支出1,768億元，勘探及開發板 塊資本支出786億元，煉油板塊 資本支出229億元，營銷及分銷板塊資本支出 157億元，化工板塊資本支出551億元，總部及其他資本支出45億元，主 要用於科技研發和信息化等項目建設。2024年，計劃資本 支出1,730億元。

集團展望2024年，隨着中國經濟繼續回升向 好，預計境內天然氣、成品油和化工產 品需求保持增長。綜合考慮全球供需變化、地緣政治、庫存水平等影響，預計國際油價在中高位震盪。