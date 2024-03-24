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中海石油化學去年純利增四成半 末期派0.207元人幣

中海石油化學（3983）公布去年全年業績，收入按年減少9%至129.90億元（人民幣，下同）；毛利跌18.7%至20.61億元；公司部分出售中石油（內蒙古）新材料公司的股權及出售廣西富島，獲得總收益8.58億元，最終純利按年增加45%至23.82億元。每股盈利0.52元，末期派0.207元，按年升16.3%。

以收入分部看，尿素對外收入按年減少5.9%至46.77億元；磷肥及複合肥跌17.2%至27.07億元；甲醇跌13.6%至30.33億元。集團表示，收入下降主要由於市場行情波動，集團尿素、磷複肥和甲醇的銷售價格按年均有不同程度下降。

集團預計，國內尿素供需兩端均有一定增長，由於尿素需求存在淡旺季之分，預計供需關係會出現階段性差異；磷肥國外新增產能預計將替代部分出口需求，市場供需總體相對寬鬆，原料成本有望回落，價格或理性回歸並隨季節波動；複合肥價格主要受原材料成本影響，隨著全球供應鏈的逐漸穩定和原材料市場的調整，複合肥成本或將保持相對平衡，預計市場面臨一定波動，整體預期呈現出中性態勢。

集團續稱，甲醇國內產能增速有所放緩，國際產能釋放增加，甲醇進口繼續維持高位運行；下游烯烴需求平穩，傳統下游將呈現增長態勢，能源替代應用將保持增長，隨著國內經濟預期鞏固並逐步改善，甲醇市場整體價格重心預期好於去年。