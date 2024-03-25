moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

港股ADR升43點 夜期高水16點 中石油、潤地等業績

美股向下，港股ADR升43點或0.26%，報16781點，即月恒指夜期無升跌，報16515點，夜期高水16點。

個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.04%，折合報288.67元；阿里巴巴（9988）跌0.68%，折合報70.52元；美團（3690）升4.18%，折合報91.94元；匯控（0005）升1.42%，折合報61.82元；建行（0939）跌0.69%，折合報4.77元。

道期現跌0.092%；標期現升0%；納期現升0.08%。日本東證指數現跌0.38%；韓國KOSPI指數現升0.03%；澳洲S&P/ASX 200 指數現升0.55%。

VIX指數隔晚升1.08%或0.14點，報13.06點。

紐油現升0.37%或0.3美元，報80.93美元；布油現升0.32%或0.27美元，報85.71美元；金價現升0%或0.02美元，報2165.46美元；LME 銅期貨隔晚跌0.93%或84美元，報8866.5美元。比特幣現升0.69%或457.89美元，報66611.09美元；美國10年期債息現跌0.18%或0.0079厘，報4.1902厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司最快今日公布業績，中石油（0857）、華潤置地（1109）、華潤萬象（1209）、招商銀行（3968）、萬國數據－ＳＷ（9698）、安樂工程（1977）、零跑（9863）、藥明合聯（2268）等。

國藥（1099）全年多賺6% 勝預期 末期息0.87元。

優品360（2360）首九個月純利1.68億元。

紫金礦業（2899）去年純利升5%至211億元人幣，每股派0.2元。

中海石油化學（3983）去年純利增四成半，末期派0.207元人幣。

中石化（0386）去年少賺近一成，末期息0.2元人幣全年息略減。

內房合景泰富（1813）盈警，去年虧損料倍增最多190億。

有線寬頻（1097）去年虧損收窄至5.89億元，續資不抵債。

英國CMA料需進一步評估長和（0001）及Vodafone英網絡合併理據。霍建寧晉升長和副主席，不再任聯席董事總經理。

綠城中國（3900）去年純利升13%，派息43分人幣。

九毛九（9922）去年純利按年大升8.2倍，派末期息0.15港元。

惠譽降萬科（2202）評級至BB+，屬非投資級別。

中國神華（1088）去年純利跌11%，遜預期。

中國光大（0165）去年虧損收窄至19億，末期息少33%每股派0.1元。

盛諾集團（1418）去年轉賺6259萬元，末期息1.3仙。

比特元宇宙（8645）全資附屬正申請1、7號牌， 進行虛擬資產交易所業務。

中國外運（0598）去年純利賺42億元人幣，派息率達五成。

K CASH（2483）去年純利跌24%，預期信貸虧損升48%。

金茂（0817）對青島東方伊甸園項目增資4.5億元，持股升至近81%。

明發集團（0846）盈警，料去年轉蝕最多8億人幣。

合生創展（0754）料去年心盈利升逾1倍，惟綜合溢利跌最多63%。

同道獵聘（6100）去年少賺九成至75萬元人幣 。

騰訊（0700）今起執行千億回購大計，斥10億回購349萬股。

祖龍娛樂（9990）去年虧損收窄至逾3億人幣。

鷹君（0041）：支持23條，為香港立下更安全的發展環境。

香格里拉（0069）去年轉賺1.8億美元，派末期息0.15港元。

煤氣公司（0003）與創科公司簽署戰略合作協議，研發「獅子山」芯片。

大發地產（6111）主席兼執董葛一暘辭任，委僅4年經驗高山接替。

GIC減持中電信（0728）至5.99%。

新奧能源（2688）去年純利增16%，全年股息升逾1%。

美團（3690）上季經調整純利大升4.28倍至43.75億人幣，勝預期。

彭博社：新秀麗（1910）保留私有化可能。

 

其他報道

國藥全年多賺6% 勝預期 末期息0.87元

北水增持中行 減持鐵塔