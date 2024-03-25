個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.04%，折合報288.67元；阿里巴巴（9988）跌0.68%，折合報70.52元；美團（3690）升4.18%，折合報91.94元；匯控（0005）升1.42%，折合報61.82元；建行（0939）跌0.69%，折合報4.77元。

道期現跌0.092%；標期現升0%；納期現升0.08%。日本東證指數現跌0.38%；韓國KOSPI指數現升0.03%；澳洲S&P/ASX 200 指數現升0.55%。

VIX指數隔晚升1.08%或0.14點，報13.06點。

紐油現升0.37%或0.3美元，報80.93美元；布油現升0.32%或0.27美元，報85.71美元；金價現升0%或0.02美元，報2165.46美元；LME 銅期貨隔晚跌0.93%或84美元，報8866.5美元。比特幣現升0.69%或457.89美元，報66611.09美元；美國10年期債息現跌0.18%或0.0079厘，報4.1902厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司最快今日公布業績，中石油（0857）、華潤置地（1109）、華潤萬象（1209）、招商銀行（3968）、萬國數據－ＳＷ（9698）、安樂工程（1977）、零跑（9863）、藥明合聯（2268）等。

國藥（1099）全年多賺6% 勝預期 末期息0.87元。

優品360（2360）首九個月純利1.68億元。

紫金礦業（2899）去年純利升5%至211億元人幣，每股派0.2元。

中海石油化學（3983）去年純利增四成半，末期派0.207元人幣。

中石化（0386）去年少賺近一成，末期息0.2元人幣全年息略減。

內房合景泰富（1813）盈警，去年虧損料倍增最多190億。

有線寬頻（1097）去年虧損收窄至5.89億元，續資不抵債。

英國CMA料需進一步評估長和（0001）及Vodafone英網絡合併理據。霍建寧晉升長和副主席，不再任聯席董事總經理。

綠城中國（3900）去年純利升13%，派息43分人幣。

九毛九（9922）去年純利按年大升8.2倍，派末期息0.15港元。

惠譽降萬科（2202）評級至BB+，屬非投資級別。

中國神華（1088）去年純利跌11%，遜預期。

中國光大（0165）去年虧損收窄至19億，末期息少33%每股派0.1元。

盛諾集團（1418）去年轉賺6259萬元，末期息1.3仙。

比特元宇宙（8645）全資附屬正申請1、7號牌， 進行虛擬資產交易所業務。

中國外運（0598）去年純利賺42億元人幣，派息率達五成。

K CASH（2483）去年純利跌24%，預期信貸虧損升48%。

金茂（0817）對青島東方伊甸園項目增資4.5億元，持股升至近81%。

明發集團（0846）盈警，料去年轉蝕最多8億人幣。

合生創展（0754）料去年心盈利升逾1倍，惟綜合溢利跌最多63%。

同道獵聘（6100）去年少賺九成至75萬元人幣 。

騰訊（0700）今起執行千億回購大計，斥10億回購349萬股。

祖龍娛樂（9990）去年虧損收窄至逾3億人幣。

鷹君（0041）：支持23條，為香港立下更安全的發展環境。

香格里拉（0069）去年轉賺1.8億美元，派末期息0.15港元。

煤氣公司（0003）與創科公司簽署戰略合作協議，研發「獅子山」芯片。

大發地產（6111）主席兼執董葛一暘辭任，委僅4年經驗高山接替。

GIC減持中電信（0728）至5.99%。

新奧能源（2688）去年純利增16%，全年股息升逾1%。

美團（3690）上季經調整純利大升4.28倍至43.75億人幣，勝預期。

彭博社：新秀麗（1910）保留私有化可能。

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