恒指今早高開32點或0.2%，報16531點，大市成交金額17億元；國指今早高開16點或0.29%，報5773點。恒生科技指數開市報3469點，升0.39%。金融、信息技術、能源股推動大市。上升股份比例為6.66%，下跌為6.04%，無升跌為87.28%。
美團（3690）、匯控（0005）、小米（1810）貢獻恒指較多。阿里巴巴（9988）、友邦（1299）、建行（0939）拖累大市。
藍籌29隻升，35隻下跌，18隻無升跌。宏橋（1378）升5.28%，報7.78元，是升幅最大的藍籌，新奧（2688）跌2.78%，報62.9元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股13隻升，9隻下跌，8隻無升跌。升幅最大的是美團（3690）開市報92.65元，升4.99%；跌幅最大的是聯想（0992）開市報9.5元，跌2.36%。
恒指續低於10天線(16756.24點)、20天線(16617.92點)、100天線(16585.87點)。科指續低於10天線(3563.61點)、20天線(3496.19點)、100天線(3572.25點)。
多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，中石油（0857）開市報6.36元，跌0.78%。華潤置地（1109）開市報24.25元，無升跌。華潤萬象（1209）開市報23.6元，升0.43%。招商銀行（3968）開市報29.8元，跌1.32%。萬國數據－ＳＷ（9698）開市報8.32元，升3.87%。安樂工程（1977）無成交，報1.14元。零跑（9863）開市報24.5元，無升跌。藥明合聯（2268）開市報18.6元，升3.91%。
國藥（1099）全年多賺6% 勝預期 末期息0.87元。開市報20.6元，跌0.24%。
優品360（2360）首九個月純利1.68億元。無成交，報2元。
紫金礦業（2899）去年純利升5%至211億元人幣，每股派0.2元。開市報14.88元，跌2.23%。
中海石油化學（3983）去年純利增四成半，末期派0.207元人幣。開市報2.37元，升3.04%。
中石化（0386）去年少賺近一成，末期息0.2元人幣全年息略減。開市報4.42元，跌0.67%。
內房合景泰富（1813）盈警，去年虧損料倍增最多190億。創上市新低，見0.32元，開市報0.32元，跌1.54%。
有線寬頻（1097）去年虧損收窄至5.89億元，續資不抵債。無成交，報0.029元。
英國CMA料需進一步評估長和（0001）及Vodafone英網絡合併理據。霍建寧晉升長和副主席，不再任聯席董事總經理。開市報39.25元，跌0.25%。
綠城中國（3900）去年純利升13%，派息43分人幣。開市報6.51元，升0.93%。
九毛九（9922）去年純利按年大升8.2倍，派末期息0.15港元。開市報6.1元，升4.1%。
惠譽降萬科（2202）評級至BB+，屬非投資級別。開市報5.42元，升0.74%。
中國神華（1088）去年純利跌11%，遜預期。開市報30.05元，跌0.17%。
中國光大（0165）去年虧損收窄至19億，末期息少33%每股派0.1元。開市報4.23元，跌2.98%。
盛諾集團（1418）去年轉賺6259萬元，末期息1.3仙。無成交，報0.147元。
比特元宇宙（8645）全資附屬正申請1、7號牌， 進行虛擬資產交易所業務。停牌。
中國外運（0598）去年純利賺42億元人幣，派息率達五成。開市報3.68元，升3.66%。
K CASH（2483）去年純利跌24%，預期信貸虧損升48%。無成交，報1.71元。
金茂（0817）對青島東方伊甸園項目增資4.5億元，持股升至近81%。開市報0.59元，升1.72%。
明發集團（0846）盈警，料去年轉蝕最多8億人幣。無成交，報0.305元。
合生創展（0754）料去年心盈利升逾1倍，惟綜合溢利跌最多63%。開市報3.61元，升1.12%。
同道獵聘（6100）去年少賺九成至75萬元人幣 。開市報3.77元，跌3.33%。
騰訊（0700）今起執行千億回購大計，斥10億回購349萬股。開市報288.8元，無升跌。
祖龍娛樂（9990）去年虧損收窄至逾3億人幣。開市報1.3元，升8.33%。
鷹君（0041）：支持23條，為香港立下更安全的發展環境。無成交，報10.84元。
香格里拉（0069）去年轉賺1.8億美元，派末期息0.15港元。開市報5.2元，升0.58%。
煤氣公司（0003）與創科公司簽署戰略合作協議，研發「獅子山」芯片。開市報6.2元，跌0.32%。
大發地產（6111）主席兼執董葛一暘辭任，委僅4年經驗高山接替。停牌。
GIC減持中電信（0728）至5.99%。開市報4.05元，跌0.25%。
新奧能源（2688）去年純利增16%，全年股息升逾1%。開市報62.9元，跌2.78%。
美團（3690）上季經調整純利大升4.28倍至43.75億人幣，勝預期。開市報92.65元，升4.99%。
彭博社：新秀麗（1910）保留私有化可能。開市報28.55元，升0.18%。
破頂股包括，白花油（0239）創52周高，見2.18元，開市報2.18元，無升跌；千百度（1028）創52周高，見0.315元，開市報0.315元，無升跌；ALCO HOLD RTS（2925）無成交，報25.85元；民富國際股權（8578）無成交，報0.01元。
2隻股份創上市新低，包括合景泰富（1813）低見0.32元，開市報0.32元，跌1.54%。
創52周低，其中包括，友邦（1299）低見55.7元，開市報55.7元，跌0.45%；領展（0823）低見34.5元，開市報34.5元，跌0.58%。
異動股
上升異動股，包括，天寶集團（1979）開市報1.2元，升14.29%；藥明巨諾－Ｂ（2126）開市報2.15元，升13.76%；TL NATURAL GAS（8536）開市報0.61元，升12.96%；東曜藥業－Ｂ（1875）開市報1.78元，升12.66%；中國海洋發展（8047）開市報0.047元，升11.9%；新時代能源（0166）開市報0.077元，升11.59%；金輝控股（9993）開市報2.23元，升10.4%；新源萬恒控股（2326）開市報0.011元，升10%；德林國際（1126）開市報4.73元，升9.49%；祖龍娛樂（9990）開市報1.3元，升8.33%；中國服飾控股（1146）開市報0.092元，升6.98%。
下跌異動股，包括，北京汽車（1958）開市報2.45元，跌9.59%；天譽置業（0059）平上市低位0.01元，開市報0.01元，跌9.09%；東瑞製葯（2348）開市報1.25元，跌5.3%；賽晶科技（0580）開市報1.21元，跌4.72%；金山雲（3896）開市報1.75元，跌4.37%；迪諾斯環保（1452）開市報0.11元，跌4.35%；BENG SOON MACH（1987）開市報0.182元，跌4.21%；陸控（6623）開市報17.84元，跌4.09%；福壽園（1448）開市報5元，跌3.85%。
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