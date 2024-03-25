moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

恒指高開32點 科指升0.39% 美團升4%

恒指今早高開32點或0.2%，報16531點，大市成交金額17億元；國指今早高開16點或0.29%，報5773點。恒生科技指數開市報3469點，升0.39%。金融、信息技術、能源股推動大市。上升股份比例為6.66%，下跌為6.04%，無升跌為87.28%。

美團（3690）、匯控（0005）、小米（1810）貢獻恒指較多。阿里巴巴（9988）、友邦（1299）、建行（0939）拖累大市。

藍籌29隻升，35隻下跌，18隻無升跌。宏橋（1378）升5.28%，報7.78元，是升幅最大的藍籌，新奧（2688）跌2.78%，報62.9元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股13隻升，9隻下跌，8隻無升跌。升幅最大的是美團（3690）開市報92.65元，升4.99%；跌幅最大的是聯想（0992）開市報9.5元，跌2.36%。

恒指續低於10天線(16756.24點)、20天線(16617.92點)、100天線(16585.87點)。科指續低於10天線(3563.61點)、20天線(3496.19點)、100天線(3572.25點)。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，中石油（0857）開市報6.36元，跌0.78%。華潤置地（1109）開市報24.25元，無升跌。華潤萬象（1209）開市報23.6元，升0.43%。招商銀行（3968）開市報29.8元，跌1.32%。萬國數據－ＳＷ（9698）開市報8.32元，升3.87%。安樂工程（1977）無成交，報1.14元。零跑（9863）開市報24.5元，無升跌。藥明合聯（2268）開市報18.6元，升3.91%。

國藥（1099）全年多賺6% 勝預期 末期息0.87元。開市報20.6元，跌0.24%。

優品360（2360）首九個月純利1.68億元。無成交，報2元。

紫金礦業（2899）去年純利升5%至211億元人幣，每股派0.2元。開市報14.88元，跌2.23%。

中海石油化學（3983）去年純利增四成半，末期派0.207元人幣。開市報2.37元，升3.04%。

中石化（0386）去年少賺近一成，末期息0.2元人幣全年息略減。開市報4.42元，跌0.67%。

內房合景泰富（1813）盈警，去年虧損料倍增最多190億。創上市新低，見0.32元，開市報0.32元，跌1.54%。

有線寬頻（1097）去年虧損收窄至5.89億元，續資不抵債。無成交，報0.029元。

英國CMA料需進一步評估長和（0001）及Vodafone英網絡合併理據。霍建寧晉升長和副主席，不再任聯席董事總經理。開市報39.25元，跌0.25%。

綠城中國（3900）去年純利升13%，派息43分人幣。開市報6.51元，升0.93%。

九毛九（9922）去年純利按年大升8.2倍，派末期息0.15港元。開市報6.1元，升4.1%。

惠譽降萬科（2202）評級至BB+，屬非投資級別。開市報5.42元，升0.74%。

中國神華（1088）去年純利跌11%，遜預期。開市報30.05元，跌0.17%。

中國光大（0165）去年虧損收窄至19億，末期息少33%每股派0.1元。開市報4.23元，跌2.98%。

盛諾集團（1418）去年轉賺6259萬元，末期息1.3仙。無成交，報0.147元。

比特元宇宙（8645）全資附屬正申請1、7號牌， 進行虛擬資產交易所業務。停牌。

中國外運（0598）去年純利賺42億元人幣，派息率達五成。開市報3.68元，升3.66%。

K CASH（2483）去年純利跌24%，預期信貸虧損升48%。無成交，報1.71元。

金茂（0817）對青島東方伊甸園項目增資4.5億元，持股升至近81%。開市報0.59元，升1.72%。

明發集團（0846）盈警，料去年轉蝕最多8億人幣。無成交，報0.305元。

合生創展（0754）料去年心盈利升逾1倍，惟綜合溢利跌最多63%。開市報3.61元，升1.12%。

同道獵聘（6100）去年少賺九成至75萬元人幣 。開市報3.77元，跌3.33%。

騰訊（0700）今起執行千億回購大計，斥10億回購349萬股。開市報288.8元，無升跌。

祖龍娛樂（9990）去年虧損收窄至逾3億人幣。開市報1.3元，升8.33%。

鷹君（0041）：支持23條，為香港立下更安全的發展環境。無成交，報10.84元。

香格里拉（0069）去年轉賺1.8億美元，派末期息0.15港元。開市報5.2元，升0.58%。

煤氣公司（0003）與創科公司簽署戰略合作協議，研發「獅子山」芯片。開市報6.2元，跌0.32%。

大發地產（6111）主席兼執董葛一暘辭任，委僅4年經驗高山接替。停牌。

GIC減持中電信（0728）至5.99%。開市報4.05元，跌0.25%。

新奧能源（2688）去年純利增16%，全年股息升逾1%。開市報62.9元，跌2.78%。

美團（3690）上季經調整純利大升4.28倍至43.75億人幣，勝預期。開市報92.65元，升4.99%。

彭博社：新秀麗（1910）保留私有化可能。開市報28.55元，升0.18%。

破頂股表現

破頂股包括，白花油（0239）創52周高，見2.18元，開市報2.18元，無升跌；千百度（1028）創52周高，見0.315元，開市報0.315元，無升跌；ALCO HOLD RTS（2925）無成交，報25.85元；民富國際股權（8578）無成交，報0.01元。

破底股方面

2隻股份創上市新低，包括合景泰富（1813）低見0.32元，開市報0.32元，跌1.54%。

創52周低，其中包括，友邦（1299）低見55.7元，開市報55.7元，跌0.45%；領展（0823）低見34.5元，開市報34.5元，跌0.58%。

異動股

上升異動股，包括，天寶集團（1979）開市報1.2元，升14.29%；藥明巨諾－Ｂ（2126）開市報2.15元，升13.76%；TL NATURAL GAS（8536）開市報0.61元，升12.96%；東曜藥業－Ｂ（1875）開市報1.78元，升12.66%；中國海洋發展（8047）開市報0.047元，升11.9%；新時代能源（0166）開市報0.077元，升11.59%；金輝控股（9993）開市報2.23元，升10.4%；新源萬恒控股（2326）開市報0.011元，升10%；德林國際（1126）開市報4.73元，升9.49%；祖龍娛樂（9990）開市報1.3元，升8.33%；中國服飾控股（1146）開市報0.092元，升6.98%。

下跌異動股，包括，北京汽車（1958）開市報2.45元，跌9.59%；天譽置業（0059）平上市低位0.01元，開市報0.01元，跌9.09%；東瑞製葯（2348）開市報1.25元，跌5.3%；賽晶科技（0580）開市報1.21元，跌4.72%；金山雲（3896）開市報1.75元，跌4.37%；迪諾斯環保（1452）開市報0.11元，跌4.35%；BENG SOON MACH（1987）開市報0.182元，跌4.21%；陸控（6623）開市報17.84元，跌4.09%；福壽園（1448）開市報5元，跌3.85%。

 

其他報道

港股ADR升43點 夜期高水16點 中石油、潤地等業績

國藥全年多賺6% 勝預期 末期息0.87元

北水增持中行 減持鐵塔