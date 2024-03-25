恒指今早高開32點或0.2%，報16531點，大市成交金額17億元；國指今早高開16點或0.29%，報5773點。恒生科技指數開市報3469點，升0.39%。金融、信息技術、能源股推動大市。上升股份比例為6.66%，下跌為6.04%，無升跌為87.28%。