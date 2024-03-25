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港元拆息普遍向上 1個月HIBOR連升6日 創2個月高 1星期息近3個月高

港元拆息普遍向上。與樓按相關的一個月HIBOR連升6日，升8.98點子至4.8347%，是1月10日後最高，當日報4.84625%。對上一次連升6日是2023年11月24日，當日拆息報5.37941%。

港元現報7.8209元升值7點子，曾貶值最多5點子，報7.8221元，亦曾升值最多29點子，報7.8187元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升30.07點子至4.91357%，是2月29日後最高；1星期HIBOR升45.31點子至5.30536%，是2023年12月29日後最高；2星期HIBOR升15.23點子至4.95375%，是2023年12月29日後最高。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.43點子至4.7303%；6個月期HIBOR跌0.05點子至4.75482%；12個月期HIBOR升1.78點子至4.88315%，是1月10日後最高。

美元指數現報104.304貶值0.126點或0.12%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.44319%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.6983%，連續4日收窄，利差是2024年1月23日後最窄，當日差距為-0.6967%。

對上一次連續4日收窄，是2024年3月07日，當日利差報-0.9072%。

 

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