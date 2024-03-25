人民幣中間價調強重新發出穩定信號，離岸人民幣在亞幣中漲幅居前，加上總理李強早前淡化經濟風險並強調宏觀政策發力空間較大，A股先跌後升，港股反覆向上。
恒指今早高開32點，高位升113點，低位跌25點，高低波幅138點。通訊服務、金融、非必需消費品股推動大市。上升股份比例為24.75%，下跌為25.89%，無升跌為49.35%。
恒指半日升79點或0.48%，報16578點，大市成交金額619億元；國指升40點或0.71%，報5798點。恒生科技指數收報3465點，升0.27%。
藍籌股成交金額297.15億元，佔大市成交48%；科指成份股成交金額164.3億元，佔大市成交26.54%；國指成份股成交金額233.23億元，佔大市成交37.67%。
24隻雙櫃台股，總成交0.59億元人民幣，相當於約0.63億港元，佔大市成交的3.66%。
窩輪及牛熊證成交金額減少21.34%，至69.85億元，佔大市成交11.27%。牛熊證成交金額34億元，減少28.08%；窩輪成交金額35.84億元，減少13.65%。
美團（3690）、匯控（0005）、騰訊（0700）貢獻恒指較多。阿里巴巴（9988）、友邦（1299）、港交所（0388）拖累大市。
藍籌41隻升，39隻下跌，2隻無升跌。宏橋（1378）升13.94%，收報8.42元，是升幅最大的藍籌，聯想（0992）跌6.99%，收報9.05元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股8隻升，20隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是美團（3690）收報95.9元，升8.67%；跌幅最大的是聯想（0992）收報9.05元，跌6.99%。
恒指續低於10天線(16760.94點)、20天線(16620.27點)、100天線(16586.34點)。科指續低於10天線(3563.19點)、20天線(3495.98點)、100天線(3572.21點)。
北水南下合計淨流出18.08億元，終止連續27日流入，南水北上合計淨流入23.47億元人民幣，終止連續2日流出。
多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，中石油（0857）收報6.53元，升1.87%。華潤置地（1109）收報24.55元，升1.24%。華潤萬象（1209）收報24.45元，升4.04%。招商銀行（3968）收報30.25元，升0.17%。萬國數據－ＳＷ（9698）收報8.55元，升6.74%。安樂工程（1977）收報1.12元，跌1.75%。零跑（9863）收報23.8元，跌2.86%。藥明合聯（2268）收報18.98元，升6.03%。
國藥（1099）全年多賺6% 勝預期 末期息0.87元。收報20.7元，升0.24%。
優品360（2360）首九個月純利1.68億元。收報1.98元，跌1%。
紫金礦業（2899）去年純利升5%至211億元人幣，每股派0.2元。收報15.34元，升0.79%。
中海石油化學（3983）去年純利增四成半，末期派0.207元人幣。收報2.34元，升1.74%。
中石化（0386）去年少賺近一成，末期息0.2元人幣全年息略減。收報4.54元，升2.02%。
內房合景泰富（1813）盈警，去年虧損料倍增最多190億。創上市新低，見0.315元，收報0.33元，升1.54%。
有線寬頻（1097）去年虧損收窄至5.89億元，續資不抵債。收報0.029元，無升跌。
英國CMA料需進一步評估長和（0001）及Vodafone英網絡合併理據。霍建寧晉升長和副主席，不再任聯席董事總經理。收報38.85元，跌1.27%。
綠城中國（3900）去年純利升13%，派息43分人幣。收報6.71元，升4.03%。
九毛九（9922）去年純利按年大升8.2倍，派末期息0.15港元。收報5.66元，跌3.41%。
惠譽降萬科（2202）評級至BB+，屬非投資級別。收報5.56元，升3.35%。
中國神華（1088）去年純利跌11%，遜預期。收報30.9元，升2.66%。
中國光大（0165）去年虧損收窄至19億，末期息少33%每股派0.1元。收報4.05元，跌7.11%。
盛諾集團（1418）去年轉賺6259萬元，末期息1.3仙。收報0.15元，升2.04%。
比特元宇宙（8645）全資附屬正申請1、7號牌， 進行虛擬資產交易所業務。停牌。
中國外運（0598）去年純利賺42億元人幣，派息率達五成。創52周高，見3.98元，收報3.91元，升10.14%。
K CASH（2483）去年純利跌24%，預期信貸虧損升48%。收報1.72元，升0.58%。
金茂（0817）對青島東方伊甸園項目增資4.5億元，持股升至近81%。收報0.61元，升5.17%。
明發集團（0846）盈警，料去年轉蝕最多8億人幣。收報0.31元，升1.64%。
合生創展（0754）料去年心盈利升逾1倍，惟綜合溢利跌最多63%。收報3.63元，升1.68%。
同道獵聘（6100）去年少賺九成至75萬元人幣 。創上市新低，見3.38元，收報3.4元，跌12.82%。
騰訊（0700）今起執行千億回購大計，斥10億回購349萬股。收報289.8元，升0.35%。
祖龍娛樂（9990）去年虧損收窄至逾3億人幣。收報1.5元，升25%。
鷹君（0041）：支持23條，為香港立下更安全的發展環境。收報10.98元，升1.29%。
香格里拉（0069）去年轉賺1.8億美元，派末期息0.15港元。收報4.88元，跌5.61%。
煤氣公司（0003）與創科公司簽署戰略合作協議，研發「獅子山」芯片。收報6.33元，升1.77%。
大發地產（6111）主席兼執董葛一暘辭任，委僅4年經驗高山接替。停牌。
GIC減持中電信（0728）至5.99%。收報4.12元，升1.48%。
新奧能源（2688）去年純利增16%，全年股息升逾1%。收報62.6元，跌3.25%。
美團（3690）上季經調整純利大升4.28倍至43.75億人幣，勝預期。收報95.9元，升8.67%。
彭博社：新秀麗（1910）保留私有化可能。收報29.6元，升3.86%。
破頂股包括，中國黃金國際（2099）創上市新高，見50.5元，收報49.65元，升3.44%；金侖控股有限公司（1783）創上市新高，見3.65元，收報3.64元，升0.55%；上美股份（2145）創上市新高，見50.5元，收報50.5元，升6.99%；力天影業（9958）創上市新高，見4.84元，收報4.45元，跌3.05%；安碩納指一百（2834）創上市新高，見351.1元，收報348.6元，跌0.03%；科倫博泰生物（6990）創上市新高，見177.9元，收報176.1元，升7.51%；知行汽車（1274）創上市新高，見81.1元，收報80.05元，升2.76%；樂思集團（2540）創上市新高，見4.4元，收報4.25元，升37.99%；東軟教育（9616）創52周高，見3.63元，收報3.54元，升2.02%；美高梅中國（2282）創52周高，見13.48元，收報13.16元，升0.92%；華晨中國（1114）創52周高，見5.76元，收報5.7元，升0.71%；L'OCCITANE（0973）創52周高，見32.3元，收報32元，升1.59%；中國外運（0598）創52周高，見3.98元，收報3.91元，升10.14%；大中華控股（0021）創52周高，見0.16元，收報0.16元，升15.94%；興發鋁業（0098）創52周高，見7.98元，收報7.98元，升1.01%；TAI PING CARPET（0146）創52周高，見0.98元，收報0.98元，升1.03%。
破頂指數成份股包括，同程旅行（0780）創52周高，見20元，收報20元，升0.81%。
27隻股份創上市新低，其中十隻包括，合景泰富（1813）低見0.315元，收報0.33元，升1.54%；花樣年（1777）低見0.033元，收報0.033元，跌8.33%；蔚來（9866）低見38.5元，收報38.9元，跌0.26%；中國飛鶴（6186）低見3.42元，收報3.48元，升0.29%；順誠（0531）低見0.15元，收報0.151元，無升跌；海螺環保（0587）低見0.85元，收報0.89元，跌1.11%；匯盈控股（0821）低見0.095元，收報0.1元，跌2.91%；方達控股（1521）低見1.47元，收報1.49元，跌1.32%；友聯國際教育租賃（1563）低見0.46元，收報0.47元，跌7.84%；花樣年控股（1777）低見0.033元，收報0.033元，跌8.33%。
36隻股份創52周低，其中十隻包括，粤海置地（0124）低見0.41元，收報0.41元，跌1.2%；中信証券（6030）低見13.32元，收報13.36元，跌2.62%；中遠海運港口（1199）低見4.25元，收報4.29元，升0.23%；友邦（1299）低見54.85元，收報55.25元，跌1.25%；領展（0823）低見34.35元，收報34.6元，跌0.29%；渝太地產（0075）低見0.32元，收報0.32元，無升跌；粵海置地（0124）低見0.41元，收報0.41元，跌1.2%；和記電訊香港（0215）低見1.02元，收報1.02元，無升跌；德永佳集團（0321）低見0.75元，收報0.76元，跌2.56%；永泰地產（0369）低見2.13元，收報2.13元，跌3.18%。
異動股
上升異動股，包括，融信服務（2207）收報0.68元，升47.83%；新豐泰集團（1771）收報0.69元，升43.75%；中播數據（0471）收報0.214元，升38.96%；樂思集團（2540）創上市新高，見4.4元，收報4.25元，升37.99%；開明投資（0768）收報0.024元，升33.33%；天泓文創（8500）收報0.75元，升25%；富元國際集團（0542）見52周低0.123元，收報0.196元，升23.27%；沿海家園（1124）收報0.212元，升22.54%；首都創投（2324）收報0.12元，升21.21%。
下跌異動股，包括，濠亮環球（8118）收報0.081元，跌34.15%；東方匯財證券（8001）收報0.078元，跌29.73%；千盛集團控股（8475）收報0.55元，跌21.43%；華泰瑞銀（8006）收報0.134元，跌17.79%；中國海洋發展（8047）創上市新低，見0.029元，收報0.035元，跌16.67%；大洋集團（1991）收報0.111元，跌16.54%；朸濬國際（1355）收報0.162元，跌16.06%；硅鑫集團（8349）收報0.97元，跌15.65%；中國藝術金融（1572）收報0.133元，跌15.29%；強泰環保（1395）收報0.064元，跌14.67%；揚科集團（1460）收報0.182元，跌13.74%。
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