文章日期：2024年3月25日 13:04
長實集團（1113）公布，公司於今年3月22日（上周五）回購了540萬股公司股份，每股介乎32.25元至33.5元，涉資1.77億元。
當日長實股價因公布業績後挫逾一成，該股今早股價最多彈4.5%，見33.35元，現報32.6元，跌0.8%。
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