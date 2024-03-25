胡潤研究院發佈《2024胡潤全球富豪榜》，美國富豪企業家馬斯克以1.67萬億元人民幣（下同）的財富重登首富寶座，身家按年增加5300億元。亞馬遜創辦人貝索斯按年升兩位至第二，身家1.33萬億元。去年排名第一的LVMH老闆阿爾諾(Bernard Arnault)今年則跌至第三，身家按年減少1900億元至1.26萬億元。
農夫山泉（9633）創辦人鍾睒睒財富比去年縮水9%，但仍以4500億元連續第四次成為中國首富，排名全球第21位，下降6位。拼多多創辦人黃崢的財富比去年增長71%至1600億元，以3850億元首次躍升為中國第二，上升3位，排名全球第24位，上升15位。騰訊（0700）主席馬化騰財富比去年下降10%，以2500億元位列中國第三。排名全球第36位，下降5位。
科網巨頭馬雲家族則跌出十大，排第11位，財富按年跌16%至1500億元。
至於本港富豪方面，長和（0001）李嘉誠及李澤鉅父子財富下降10%至2000億元，在中國排名第6；恒基兆業（0012）創辦人、人稱四叔的李兆基身家則無變化，以1650億元在中國排名第8；新世界（0017）鄭家純家族則排第18位，財富按年跌11%至1200億元。
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