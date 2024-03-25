胡潤研究院發佈《2024胡潤全球富豪榜》，美國富豪企業家馬斯克以1.67萬億元人民幣（下同）的財富重登首富寶座，身家按年增加5300億元。亞馬遜創辦人貝索斯按年升兩位至第二，身家1.33萬億元。去年排名第一的LVMH老闆阿爾諾(Bernard Arnault)今年則跌至第三，身家按年減少1900億元至1.26萬億元。