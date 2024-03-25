恒指今早高開32點，高位升113點，低位跌58點，高低波幅171點，是3月18日後最窄，當日報160.06點。金融、通訊服務、信息技術、實業股推低大市。上升股份比例為26.48%，下跌為36.56%，無升跌為36.95%。

恒指收市跌25點或0.16%，報16473點，大市成交金額1127億元，較上日減少16.91%，是3月20日853.43億元成交後最少；國指跌3點或0.05%，報5754點。恒生科技指數收報3437點，跌0.54%。

藍籌股成交金額555.67億元，佔大市成交49.3%；科指成份股成交金額297.51億元，佔大市成交26.39%；國指成份股成交金額437.47億元，佔大市成交38.81%。

24隻雙櫃台股，總成交0.56億元人民幣，相當於約0.61億港元，佔大市成交的0.05%。

窩輪及牛熊證成交金額減少8.54%，至81.21億元，佔大市成交7.2%。牛熊證成交金額41.44億元，減少12.34%；窩輪成交金額39.76億元，減少4.21%。

友邦（1299）、阿里巴巴（9988）、港交所（0388）拖累大市。美團（3690）、匯控（0005）、中海油（0883）貢獻恒指較多。

藍籌34隻升，48隻下跌，0隻無升跌。宏橋（1378）升13.4%，收報8.38元，是升幅最大的藍籌，聯想（0992）跌8.63%，收報8.89元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股7隻升，23隻下跌。升幅最大的是美團（3690）收報93.3元，升5.72%；跌幅最大的是聯想（0992）收報8.89元，跌8.63%。

恒指續低於10天線(16750.4點)、20天線(16615點)、100天線(16585.29點)。科指續低於10天線(3560.4點)、20天線(3494.58點)、100天線(3571.93點)。

北水南下合計淨流出63.44億元，終止連續27日流入，是2月6日後最多，當日流出68.9億元。南水北上合計淨流入55.71億元人民幣，終止連續2日流出。

三大指數表現

恒指曾跌最多0.35%，是3月22日後最大跌幅，當日跌幅為3.09%。低見16441.3點，是3月22日16341.61點後最低。今日收市報16473.64點，是3月8日後收市新低，當日報16353.39點。連跌2日，累計跌389.46點，對上一次連跌2日是3月14日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是3月20日。

科指曾跌最多0.99%，是3月22日後最大跌幅，當日跌幅為4.43%。低見3421.8點，是3月11日3407.11點後最低。今日收市報3437.2點，是3月8日後收市新低，當日報3385.58點。連跌2日，累計跌145.7點，對上一次連跌2日是3月15日。連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是1月30日。

國指曾跌最多0.31%，是3月22日後最大跌幅，當日跌幅為3.54%。低見5739.92點，是3月22日5696.23點後最低。今日收市報5754.65點，是3月11日後收市新低，當日報5748.89點。連跌2日，累計跌150.62點，對上一次連跌2日是3月14日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是3月14日。

午後消息股表現

國泰（0293）訂立新2030碳強度目標 擬較2019年水平降低12%。收報8.74元，升1.04%。

長實（1113）上周五斥1.77億回購 今早股價曾彈1.5%後回軟。收報32.55元，跌0.91%。

新奧能源（2688）核心利潤派息率增至40% CEO：冀派息率每年增3至4個百分點。收報61.45元，跌5.02%。

丘鈦科技（1478）全年純利「腰斬」 少賺52% 不派息。收報3.03元，跌6.19%。

外資撤離中國兼消費力下降 佳華百貨控股（0602）料去年蝕最多1.6億元。收報0.038元，跌9.52%。

勝利管道（1080）聯席行政總裁張留成辭任。收報0.042元，無升跌。

今早消息股表現

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，中石油（0857）收報6.46元，升0.78%。華潤置地（1109）收報24.3元，升0.21%。華潤萬象（1209）收報24.35元，升3.62%。招商銀行（3968）收報30元，跌0.66%。萬國數據－ＳＷ（9698）收報8.51元，升6.24%。安樂工程（1977）收報1.09元，跌4.39%。零跑（9863）收報23.85元，跌2.65%。藥明合聯（2268）收報18元，升0.56%。

國藥（1099）全年多賺6% 勝預期 末期息0.87元。收報20.4元，跌1.21%。

優品360（2360）首九個月純利1.68億元。收報1.9元，跌5%。

紫金礦業（2899）去年純利升5%至211億元人幣，每股派0.2元。收報15.44元，升1.45%。

中海石油化學（3983）去年純利增四成半，末期派0.207元人幣。收報2.3元，無升跌。

中石化（0386）去年少賺近一成，末期息0.2元人幣全年息略減。收報4.49元，升0.9%。

內房合景泰富（1813）盈警，去年虧損料倍增最多190億。創上市新低，見0.315元，收報0.33元，升1.54%。

有線寬頻（1097）去年虧損收窄至5.89億元，續資不抵債。收報0.03元，升3.45%。

英國CMA料需進一步評估長和（0001）及Vodafone英網絡合併理據。霍建寧晉升長和副主席，不再任聯席董事總經理。收報38.65元，跌1.78%。

綠城中國（3900）去年純利升13%，派息43分人幣。收報6.62元，升2.64%。

九毛九（9922）去年純利按年大升8.2倍，派末期息0.15港元。收報5.6元，跌4.44%。

惠譽降萬科（2202）評級至BB+，屬非投資級別。收報5.47元，升1.67%。

中國神華（1088）去年純利跌11%，遜預期。收報30.5元，升1.33%。

中國光大（0165）去年虧損收窄至19億，末期息少33%每股派0.1元。收報4.01元，跌8.03%。

盛諾集團（1418）去年轉賺6259萬元，末期息1.3仙。收報0.15元，升2.04%。

比特元宇宙（8645）全資附屬正申請1、7號牌， 進行虛擬資產交易所業務。停牌。

中國外運（0598）去年純利賺42億元人幣，派息率達五成。創52周高，見3.98元，收報3.88元，升9.3%。

K CASH（2483）去年純利跌24%，預期信貸虧損升48%。收報1.71元，無升跌。

金茂（0817）對青島東方伊甸園項目增資4.5億元，持股升至近81%。收報0.59元，升1.72%。

明發集團（0846）盈警，料去年轉蝕最多8億人幣。收報0.3元，跌1.64%。

合生創展（0754）料去年心盈利升逾1倍，惟綜合溢利跌最多63%。收報3.59元，升0.56%。

同道獵聘（6100）去年少賺九成至75萬元人幣 。創上市新低，見3.3元，收報3.35元，跌14.1%。

騰訊（0700）今起執行千億回購大計，斥10億回購349萬股。收報288.6元，跌0.07%。

祖龍娛樂（9990）去年虧損收窄至逾3億人幣。收報1.4元，升16.67%。

鷹君（0041）：支持23條，為香港立下更安全的發展環境。收報10.88元，升0.37%。

香格里拉（0069）去年轉賺1.8億美元，派末期息0.15港元。收報4.81元，跌6.96%。

煤氣公司（0003）與創科公司簽署戰略合作協議，研發「獅子山」芯片。收報6.31元，升1.45%。

大發地產（6111）主席兼執董葛一暘辭任，委僅4年經驗高山接替。停牌。

GIC減持中電信（0728）至5.99%。收報4.09元，升0.74%。

新奧能源（2688）去年純利增16%，全年股息升逾1%。收報61.45元，跌5.02%。

美團（3690）上季經調整純利大升4.28倍至43.75億人幣，勝預期。收報93.3元，升5.72%。

彭博社：新秀麗（1910）保留私有化可能。收報29元，升1.75%。

破頂股表現

破頂股包括，中國黃金國際（2099）創上市新高，見50.5元，收報49.15元，升2.4%；金侖控股有限公司（1783）創上市新高，見3.65元，收報3.64元，升0.55%；上美股份（2145）創上市新高，見50.5元，收報48元，升1.69%；萬國國際礦業（3939）創上市新高，見7.43元，收報7.39元，升4.08%；力天影業（9958）創上市新高，見4.84元，收報4.14元，跌9.8%；安碩納指一百（2834）創上市新高，見351.1元，收報348.2元，跌0.14%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見8751.6元，收報8751.6元，升0.08%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1070.15元，收報1070.15元，升0.01%；ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ（9078）創上市新高，見549.8元，收報549.8元，升0.05%；科倫博泰生物（6990）創上市新高，見177.9元，收報171.5元，升4.7%；知行汽車（1274）創上市新高，見81.1元，收報80.5元，升3.34%；樂思集團（2540）創上市新高，見4.81元，收報4.8元，升55.84%；卓越教育集團（3978）創52周高，見3.38元，收報3.38元，升4.97%；東軟教育（9616）創52周高，見3.63元，收報3.48元，升0.29%；美高梅中國（2282）創52周高，見13.48元，收報13.1元，升0.46%；華晨中國（1114）創52周高，見5.76元，收報5.67元，升0.18%；L'OCCITANE（0973）創52周高，見32.3元，收報31.85元，升1.11%；中國外運（0598）創52周高，見3.98元，收報3.88元，升9.3%；大中華控股（0021）創52周高，見0.16元，收報0.156元，升13.04%。

破頂指數成份股包括，同程旅行（0780）創52周高，見20.3元，收報20.15元，升1.56%；宏橋（1378）創52周高，見8.64元，收報8.38元，升13.4%。

破底股方面

38隻股份創上市新低，其中十隻包括，合景泰富（1813）低見0.315元，收報0.33元，升1.54%；花樣年（1777）低見0.032元，收報0.034元，跌5.56%；蔚來（9866）低見38元，收報38.35元，跌1.67%；中國飛鶴（6186）低見3.42元，收報3.45元，跌0.58%；思捷環球（0330）低見0.185元，收報0.186元，跌7.46%；順誠（0531）低見0.143元，收報0.151元，無升跌；迅捷環球控股（0540）低見0.044元，收報0.046元，跌11.54%；海螺環保（0587）低見0.85元，收報0.91元，升1.11%；匯盈控股（0821）低見0.095元，收報0.104元，升0.97%；新世界百貨中國（0825）低見0.305元，收報0.355元，跌4.05%。

60隻股份創52周低，其中十隻包括，粤海置地（0124）低見0.41元，收報0.41元，跌1.2%；中信証券（6030）低見13.1元，收報13.18元，跌3.94%；中遠海運港口（1199）低見4.21元，收報4.24元，跌0.93%；友邦（1299）低見54.7元，收報54.8元，跌2.06%；領展（0823）低見34.35元，收報34.4元，跌0.86%；遠東發展（0035）低見1.03元，收報1.05元，無升跌；渝太地產（0075）低見0.32元，收報0.32元，無升跌；粵海置地（0124）低見0.41元，收報0.41元，跌1.2%；和記電訊香港（0215）低見1.02元，收報1.02元，無升跌；建業實業（0216）低見0.8元，收報0.8元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，融信服務（2207）收報1.05元，升128.26%；樂思集團（2540）創上市新高，見4.81元，收報4.8元，升55.84%；華美樂樂（8429）收報0.045元，升40.63%；中國三三傳媒（8087）創52周高，見0.21元，收報0.21元，升40%；財訊傳媒（0205）收報0.325元，升35.42%；開明投資（0768）收報0.024元，升33.33%；中播數據（0471）收報0.2元，升29.87%；沿海家園（1124）收報0.222元，升28.32%；中國鑄晨８１（0810）收報0.59元，升26.88%。

下跌異動股，包括，東方匯財證券（8001）收報0.075元，跌32.43%；濠亮環球（8118）收報0.091元，跌26.02%；福晟國際（0627）收報1.2元，跌23.08%；中國油氣控股（0702）見52周低0.065元，收報0.067元，跌22.99%；千盛集團控股（8475）收報0.54元，跌22.86%；威訊控股（1087）收報0.35元，跌20.45%；百德國際（2668）收報0.33元，跌19.51%；硅鑫集團（8349）收報0.93元，跌19.13%；環能國際（1102）收報0.081元，跌19%；瀋陽公用發展股份（0747）收報0.058元，跌17.14%；榮暉控股（8213）創52周高，見0.99元，收報0.77元，跌15.38%。

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