期內營業額23.87億元，按年跌19%。公司表示，受惠於毛利率改善，加上無錫舊廠房徵地補償相關的一次性收益逐步入賬，因此儘管營業額下跌19.1%，全年盈利仍顯著增長。

書籍及包裝印刷業務部門為鴻興最大的業務部門，年內的營業額為17億元，較2022年下跌18.1%，主要原因是消費者信心不足，以及客戶延遲下單，特別是在下半年。該業務部門因紙價疲軟，以及重新整理訂單和產品組合而提高利潤，同時受惠提升自動化水平和優化工作流程。這些因素有助書籍及包裝印刷業務部門維持經營溢利於1.226億元，2022年則為港幣1.245億元。

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