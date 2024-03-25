moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

鴻興印刷去年多賺1.3倍 末期息連特別息派9仙

鴻興印刷（0450）公布，截至去年底止全年盈利1.35億元，按年升1.3倍，每股盈利15仙，派末期息每股4仙，另外派發特別息每股5仙，與2022年同期相同。

期內營業額23.87億元，按年跌19%。公司表示，受惠於毛利率改善，加上無錫舊廠房徵地補償相關的一次性收益逐步入賬，因此儘管營業額下跌19.1%，全年盈利仍顯著增長。

書籍及包裝印刷業務部門為鴻興最大的業務部門，年內的營業額為17億元，較2022年下跌18.1%，主要原因是消費者信心不足，以及客戶延遲下單，特別是在下半年。該業務部門因紙價疲軟，以及重新整理訂單和產品組合而提高利潤，同時受惠提升自動化水平和優化工作流程。這些因素有助書籍及包裝印刷業務部門維持經營溢利於1.226億元，2022年則為港幣1.245億元。

其他報道

全日沽空金額減51% 比率降至17% 美團沽空增93%

恒指收市跌25點 見兩周收市低 北水流入斷纜 南水轉流入

證監會告誡公眾  提防HKCEXP涉嫌從事虛擬資產相關欺詐行為

國泰訂立新2030碳強度目標 擬較2019年水平降低12%

馬斯克重奪胡潤全球富豪榜首 鍾睒睒身家按年縮水9% 仍蟬聯中國首富

中國國有銀行據報於上周五及今日沽美元 穩人幣匯價

彭博社：香港銀行家成「失落的一代」

內媒傳將全面取消核心城市限制性政策 推動融資協調機制落地

茶百道通過上市聆訊 自2021年起持續賺錢

長實上周五斥1.77億回購 今早股價曾彈1.5%後回軟

新奧能源核心利潤派息率增至40% CEO：冀派息率每年增3至4個百分點

【有片：埋身擊】道指期貨急速回落 可小注買入SDOW作反向操作

半日沽空金額減44% 美團沽空增1.7倍

恒指半日升79點 北水終止連續27日流入 科指升0.27%

丘鈦科技全年純利「腰斬」 少賺52% 不派息

外資撤離中國兼消費力下降   佳華百貨料去年蝕最多1.6億元

勝利管道聯席行政總裁張留成辭任

吉利展覽車撞人 曾跌逾3%

滬深三大指數半日個別走 滬指高收0.44%

「AI教父」：AI或懂説服人類不要關掉電源 殺手機械人十年內恐成真

港元拆息普遍向上 1個月HIBOR連升6日 創2個月高 1星期息近3個月高

TPG新基金據報減低中國配置比例

聖諾醫藥曾漲23% 日前有執董約10萬股遭斬倉

藥明系上升 推動生物安全法案議員將離職