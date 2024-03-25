以收入分部看，模型即服務（MaaS）按年升17%至8.91億元；業務即服務（BaaS）升38%至17.90億元。BaaS業務當中，金融行業雲貢獻收入11.85億元，按年升59%；保險行業雲貢獻收入增長10%至6.05億元。整體毛利增長32%至19.55億元，毛利率增1個百分點至73%。

MaaS的主要指標方面，核心客戶數按年增14%至213家，核心客戶平均收入則升3%至349.5萬元。至於BaaS金融行業雲的主要指標，資產交易規模升93%至531.3億元，技術服務費率則跌0.48個百分點至2.23%；保險行業雲的首年保費收入按年升12%至5.08億元，續期保費收入升2%至9673.2萬元。

公司指，去年底的銀行貸款約為9136萬元，應於一年內悉數償還。截至去年底止，現金及現金等價物為9.14億元。

公司表示，短期內將繼續從客戶需求出發，提升客戶信任，亦將把握AIGC（人工智能生成內容）帶來的新興商機，並將保持MaaS業務高水準的核心客戶留存率，不斷拓展和豐富MaaS的產品地圖和應用場景，保持我們壓艙石業務的高質量、持續性增長。另外，繼續擴大BaaS業務促成交易規模和業務體量，繼續拓寬BaaS在信貸、理財、保險場景的規模，將產品和服務滲透入客戶業務的各個環節。

此外，百融雲宣布，董事會決定將在未來12個月內不時在公開市場購回總金額不超過2.5億港元的公司股份。

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