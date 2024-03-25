期內收入下跌4.5%至227億元，毛利率下跌5.2個百分點至6.4%。

天虹解釋，去年是中國經濟後疫情時代首年，中國國內紡織行業需求自2023年初有 所回暖；但新冠疫情對中國經濟的長遠影響依然存在，企業盈利能力的下降，令居民 收入下降，導致居民消費呈現「降等消費」趨勢，抑制產品價格的上漲。另一方面，就海外市場而言，發達經濟體的高通脹水平也抑制了紡織行業的需求。

去年紗線銷售收入仍為天虹主要收入來源，佔年度總收入約77.2%。紗線銷售收入約為175億元，與去年基本持平，主要受惠國內市場需求的復甦。而面料主要銷往海外市場，受海外市場需求在年內復蘇不及預期影響， 面料收入較去年相比下降18.8%，至約29億元。

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