moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

中石化：冀化工業務扭虧 分紅比率維持穩定高位

中石化（0386）董事長馬永生今午在業績會時表示，雖然去年化工業務出現虧損，今年1至3月已經有改善，全年董事會要求扭虧為盈。去年度集團進行股份回購及派息，合併兩者後派息比例達75%，他說希望保持穩定及高位的分紅水平。

該集團財務總監壽東華指出，化工業務在2023年度已著手優化化工原料、裝置及產品結構，但是毛利率處於低位下，致出現虧損107.73億元人民幣。馬永生補充，該業務亦受國際經濟疲弱，內地產能釋放等因素拖累，但是今年1至3月份營運已大幅改善，董事會已要求推動有關業務扭虧為盈。隨著內地經濟好轉，眾多政策出台，加上集團已經加大投入高附加值產品，因此他料該業務會持續向好。

煉油業務方面，馬永生指出，今年的計劃是原油加工量達2.6億噸，並力爭盈利不低於去年度。今年集團定下資本開支達1730億元人民幣，較去年度實現的資本開支1768億元人民幣稍少，但是他稱，用於上游開發的比例持續多年高位。根據其新定計劃，今年度用於上游業務的資本開支也達778億元人民幣。

去年無論在常規油氣及頁岩氣藏均有重大發現，當中頁岩氣的發現有待向當局上交資料，四川盤地東部的發現會作定量化，期望明年向外報告。他形容，多項發現，有助支持下一步及今年產量穩定增長。油價方面，他料國際油價在中高位震盪。

在分紅方面，他說，在考慮業務發展、現金流量及股東的關注下，會將分紅比例保持高位水平。副總裁兼董事會秘書黃文生補充，集團一向分紅比例逾三成，去年連同企業發展戰略令回饋比率提高至75%，今後會保持長期回報。

至於在新能源發展上，馬永生稱，上市股份公司會加大氫能、氫產業投入。當中已在內地建成128個氫能兼加油站，並加大綠色化工、綠氧及內蒙鄂爾多斯煤化工發展，甚至投入以綠電能源轉化氫氣，及提高內部的綠電用能比率由目前40%，提高至50%。他們亦正計劃投入綠色甲醇加工項目。至於庫車的綠色氫能項目利用率提高方面，他謂要和煉化及碳化工業務做匹配，產能使用率有待提高。

其他報道

中國消費降級礙復蘇 天虹國際去年轉蝕3.76億人幣

景瑞料去年虧損收窄至最多20億人幣

百融雲去年純利升四成不派息 擬斥2.5億元回購股份

東亞夥壹賬通征信 用商業數據通 助中小企貸款

龍湖據報擬用銀行貸款償還保險公司債務

鴻興印刷去年多賺1.3倍 末期息連特別息派9仙

全日沽空金額減51% 比率降至17% 美團沽空增93%

恒指收市跌25點 見兩周收市低 北水流入斷纜 南水轉流入

證監會告誡公眾  提防HKCEXP涉嫌從事虛擬資產相關欺詐行為

國泰訂立新2030碳強度目標 擬較2019年水平降低12%

馬斯克重奪胡潤全球富豪榜首 鍾睒睒身家按年縮水9% 仍蟬聯中國首富

中國國有銀行據報於上周五及今日沽美元 穩人幣匯價

彭博社：香港銀行家成「失落的一代」

內媒傳將全面取消核心城市限制性政策 推動融資協調機制落地

茶百道通過上市聆訊 自2021年起持續賺錢

長實上周五斥1.77億回購 今早股價曾彈1.5%後回軟

新奧能源核心利潤派息率增至40% CEO：冀派息率每年增3至4個百分點

【有片：埋身擊】道指期貨急速回落 可小注買入SDOW作反向操作

半日沽空金額減44% 美團沽空增1.7倍

恒指半日升79點 北水終止連續27日流入 科指升0.27%

丘鈦科技全年純利「腰斬」 少賺52% 不派息

外資撤離中國兼消費力下降   佳華百貨料去年蝕最多1.6億元

勝利管道聯席行政總裁張留成辭任

吉利展覽車撞人 曾跌逾3%