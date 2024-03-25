該集團財務總監壽東華指出，化工業務在2023年度已著手優化化工原料、裝置及產品結構，但是毛利率處於低位下，致出現虧損107.73億元人民幣。馬永生補充，該業務亦受國際經濟疲弱，內地產能釋放等因素拖累，但是今年1至3月份營運已大幅改善，董事會已要求推動有關業務扭虧為盈。隨著內地經濟好轉，眾多政策出台，加上集團已經加大投入高附加值產品，因此他料該業務會持續向好。

煉油業務方面，馬永生指出，今年的計劃是原油加工量達2.6億噸，並力爭盈利不低於去年度。今年集團定下資本開支達1730億元人民幣，較去年度實現的資本開支1768億元人民幣稍少，但是他稱，用於上游開發的比例持續多年高位。根據其新定計劃，今年度用於上游業務的資本開支也達778億元人民幣。

去年無論在常規油氣及頁岩氣藏均有重大發現，當中頁岩氣的發現有待向當局上交資料，四川盤地東部的發現會作定量化，期望明年向外報告。他形容，多項發現，有助支持下一步及今年產量穩定增長。油價方面，他料國際油價在中高位震盪。

在分紅方面，他說，在考慮業務發展、現金流量及股東的關注下，會將分紅比例保持高位水平。副總裁兼董事會秘書黃文生補充，集團一向分紅比例逾三成，去年連同企業發展戰略令回饋比率提高至75%，今後會保持長期回報。

至於在新能源發展上，馬永生稱，上市股份公司會加大氫能、氫產業投入。當中已在內地建成128個氫能兼加油站，並加大綠色化工、綠氧及內蒙鄂爾多斯煤化工發展，甚至投入以綠電能源轉化氫氣，及提高內部的綠電用能比率由目前40%，提高至50%。他們亦正計劃投入綠色甲醇加工項目。至於庫車的綠色氫能項目利用率提高方面，他謂要和煉化及碳化工業務做匹配，產能使用率有待提高。

其他報道

中國消費降級礙復蘇 天虹國際去年轉蝕3.76億人幣

景瑞料去年虧損收窄至最多20億人幣

百融雲去年純利升四成不派息 擬斥2.5億元回購股份

東亞夥壹賬通征信 用商業數據通 助中小企貸款

龍湖據報擬用銀行貸款償還保險公司債務

鴻興印刷去年多賺1.3倍 末期息連特別息派9仙

全日沽空金額減51% 比率降至17% 美團沽空增93%

恒指收市跌25點 見兩周收市低 北水流入斷纜 南水轉流入

證監會告誡公眾 提防HKCEXP涉嫌從事虛擬資產相關欺詐行為

國泰訂立新2030碳強度目標 擬較2019年水平降低12%

馬斯克重奪胡潤全球富豪榜首 鍾睒睒身家按年縮水9% 仍蟬聯中國首富

中國國有銀行據報於上周五及今日沽美元 穩人幣匯價

彭博社：香港銀行家成「失落的一代」

內媒傳將全面取消核心城市限制性政策 推動融資協調機制落地

茶百道通過上市聆訊 自2021年起持續賺錢

長實上周五斥1.77億回購 今早股價曾彈1.5%後回軟

新奧能源核心利潤派息率增至40% CEO：冀派息率每年增3至4個百分點

【有片：埋身擊】道指期貨急速回落 可小注買入SDOW作反向操作

半日沽空金額減44% 美團沽空增1.7倍

恒指半日升79點 北水終止連續27日流入 科指升0.27%

丘鈦科技全年純利「腰斬」 少賺52% 不派息

外資撤離中國兼消費力下降 佳華百貨料去年蝕最多1.6億元

勝利管道聯席行政總裁張留成辭任

吉利展覽車撞人 曾跌逾3%