文章日期：2024年3月25日 17:39
華南城（1668）發盈警，料截至2023年底止九個月的未經審核管理帳目之初步評估及現時可獲得之其他資料，預期集團於2023財政年度的稅後虧損約40億元至50億元之間。
集團指，預期虧損主要由於投資物業公平值虧損；應收及其他應收款項之資產減值；存貨減值撥備增加；金融資產公平值虧損；及租賃收入下跌。
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