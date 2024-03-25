moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

華南城發盈警 料2023財年稅後虧損介乎40億至50億元

華南城（1668）發盈警，料截至2023年底止九個月的未經審核管理帳目之初步評估及現時可獲得之其他資料，預期集團於2023財政年度的稅後虧損約40億元至50億元之間。