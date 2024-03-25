零跑（9863）公布去年全年業績，收益按年升35.2%至167.47億元（人民幣，下同）；虧損42.16億元，上年同期虧損51.09億元。每股虧損3.62元，不派末期息。
期內，汽車總交付量按年增古29.7%至14.4萬輛，其中C11交付量升81.9%至8.07萬輛；C01交付量增加419.1%至2.50萬輛；T03交付量減少37.9%至3.85萬輛。今年首兩個月交付1.88萬輛，按年增334.5%。另外，公司指在3月正式發布及交付C10和2024款全新全系車型的配置和價格，並計劃C10將於今年第三季末登陸歐洲及全球主要市場。
至於去年毛利率錄得0.5%，上年同期為負15.4%。公司指，主要由於平均售價有所提高；每輛電動汽車的平均製造成本佔平均售價的百分比有所下降；及持續進行成本管理工作。期內，研發開支按年增加36.1%至19.20億元。公司表示，去年首次實現了全年經營現金流轉正，為10.816億元。截至去年底止，現金及現金等價物為117.31億元。
公司稱，業務策略主要包括，在中國市場針對10萬至30萬元主流市場；海外將以輕資產模式，與Stellantis集團開展合作；以及正與其他主機廠洽談進入他們的供應鏈體系，拓展新的業務增長點。
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