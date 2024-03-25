太平人壽保險服務收入去年為615.75億港元，按年下降3.9%，保險服務業績 166.19億港元，按年下降0.3%，主要受人民幣匯率變動影響，以人民幣口徑計算，保險服務收入按年增長0.7%，保險服務業績按年增長4.4%。險資投資方面，總投資收益按年增138.8%至335.66億元，總投資收益率為2.66%，按年升1.45百分點，淨投資收益率為3.56%，按年跌0.3個百分點。

財險業務方面，去年綜合成本率增1.2個百分點至98.4%，保險服務業績按年跌40.2%至525.44億元，加上出現淨投資虧損，除稅前虧損433萬元，除稅後利潤則跌71%至86.39億元。

其他報道

中石油去年賺1611億人幣創新高 末期息增4.5%至0.23元人幣

零跑去年虧損收窄至42.16億元人幣 毛利率為0.5%

去年5至6月本港打工仔每月人工中位數為1.98萬元

華南城發盈警 料2023財年稅後虧損介乎40億至50億元

中石化：冀化工業務扭虧 分紅比率維持穩定高位

中國消費降級礙復蘇 天虹國際去年轉蝕3.76億人幣

景瑞料去年虧損收窄至最多20億人幣

百融雲去年純利升四成不派息 擬斥2.5億元回購股份

東亞夥壹賬通征信 用商業數據通 助中小企貸款

龍湖據報擬用銀行貸款償還保險公司債務

鴻興印刷去年多賺1.3倍 末期息連特別息派9仙

全日沽空金額減51% 比率降至17% 美團沽空增93%

恒指收市跌25點 見兩周收市低 北水流入斷纜 南水轉流入

證監會告誡公眾 提防HKCEXP涉嫌從事虛擬資產相關欺詐行為

國泰訂立新2030碳強度目標 擬較2019年水平降低12%

馬斯克重奪胡潤全球富豪榜首 鍾睒睒身家按年縮水9% 仍蟬聯中國首富

中國國有銀行據報於上周五及今日沽美元 穩人幣匯價

彭博社：香港銀行家成「失落的一代」

內媒傳將全面取消核心城市限制性政策 推動融資協調機制落地

茶百道通過上市聆訊 自2021年起持續賺錢

長實上周五斥1.77億回購 今早股價曾彈1.5%後回軟

新奧能源核心利潤派息率增至40% CEO：冀派息率每年增3至4個百分點

【有片：埋身擊】道指期貨急速回落 可小注買入SDOW作反向操作

半日沽空金額減44% 美團沽空增1.7倍