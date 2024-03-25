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中國太平新業務價值去年增2.2% 末期息多派15%

中國太平（0966）公布去年業績，新業務價值以人民幣計算為68.07億元，按年上升2.18%，若以去年底的內含價值經濟假設計算，則按年上升27.81%至85.15億元。太平去年股東應佔溢利為61.9億港元，按年上升44.1%，末期息派0.3港元，按年多派15.38%。

太平人壽保險服務收入去年為615.75億港元，按年下降3.9%，保險服務業績 166.19億港元，按年下降0.3%，主要受人民幣匯率變動影響，以人民幣口徑計算，保險服務收入按年增長0.7%，保險服務業績按年增長4.4%。險資投資方面，總投資收益按年增138.8%至335.66億元，總投資收益率為2.66%，按年升1.45百分點，淨投資收益率為3.56%，按年跌0.3個百分點。

財險業務方面，去年綜合成本率增1.2個百分點至98.4%，保險服務業績按年跌40.2%至525.44億元，加上出現淨投資虧損，除稅前虧損433萬元，除稅後利潤則跌71%至86.39億元。

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