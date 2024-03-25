按收入分部計，交銀國際去年佣金及手續費收入達8160萬元，較2022年同期按年減少2670萬元或24.7%。而年內利息收入達5.36億元，較2022年的6.85億元減少21%。

集團解釋，歐美銀行危機、美聯儲加息計劃實施等因素交織影響，全球資本市場情緒低迷，現金及現金管理產品收益率持續高企，投資者，尤其是零售客戶投資市場的意願仍然不高。

交銀國際截至去年底，其資產管理規模總額約為192.84億元，較截至2022年底的241.78億元減少20.2%。

年內，交銀國際完成19個擔任全球協調人及賬簿管理人的首次公開發售項目。債務資本市場方面，完成85個發債項目，包括18個綠色債券項目及1個藍色債券項目。

交銀國際展望，今年全球經濟增長前景整體向好，香港資本市場依然將在全球市場中扮演著重要角色，伴隨全球流動性環境改善疊加香港資本市場在全球估值吸引力的進一步突顯，香港資本市場不論是股、債都有望得到修復。

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