中海外宏洋（0081）公布，2023年純利為23.02億元人民幣（下同），按年跌26.9%。 每股基本盈利為0.647元，派發末期股息每股0.11港元，按年跌26.7%。
中海外宏洋去年合約銷售額為428.2億元，按年上升6.2%，去年收入為564.08億元，按年下跌1.9%。去年毛利及毛利率分別為63.11 億元及11.2%，2022年則為82.76億元及14.4%，分別按年跌23.7%及跌3.2個百分點。
集團去年銷售回款達448億元，經營現金流錄得淨流入90.98億元。截到2023年底的總現金及銀行結 餘為260.21億元，佔集團總資產17.1%，淨負債比率為 46%，按年跌2.8個百分點。
去年新購土地之總樓面面積合共約183.5萬平方米，總代價合共約97.65億元。截至去年底的土地儲備共達 1880.68萬平方米樓面面積。
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