2023年化肥主要產品價格上半年延續下行走勢，較同期高點降幅達30%左右，部分產品價格低於2021年水平，下半年受國際局部衝突、紅海運輸受阻等影響，以及市場需求逐步釋放，價格出現恢復性上漲，但年末價格呈現穩中偏弱的態勢。

該集團實現淨利潤6.84億元，按年減少39%，主要由於集團之聯營公司陽煤平原化工因政策性關停，該集團計提於聯營公司權益減值及財務擔保合同信用減值損失合計5.23億元。扣除該事項影響，該集團實現淨利潤12.07億元，同比增長7.3%。

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