中化化肥控股（0297）公布年度業績，截至2023年12月底爲止營業額為217.28億元（人民幣·下同），按年減少5.54%；公司股東應佔溢利為6.26億元，按年減少43.96%；每股盈利0.0891元，按年減少43.96%；董事會建議派付末期股息每股0.0491港元，按年少21%。
2023年化肥主要產品價格上半年延續下行走勢，較同期高點降幅達30%左右，部分產品價格低於2021年水平，下半年受國際局部衝突、紅海運輸受阻等影響，以及市場需求逐步釋放，價格出現恢復性上漲，但年末價格呈現穩中偏弱的態勢。
該集團實現淨利潤6.84億元，按年減少39%，主要由於集團之聯營公司陽煤平原化工因政策性關停，該集團計提於聯營公司權益減值及財務擔保合同信用減值損失合計5.23億元。扣除該事項影響，該集團實現淨利潤12.07億元，同比增長7.3%。
其他報道
Hashkey與CoinDesk Indices今簽合作備忘錄 料比特幣價格整固合理
中石油去年賺1611億人幣創新高 末期息增4.5%至0.23元人幣
證監會告誡公眾 提防HKCEXP涉嫌從事虛擬資產相關欺詐行為
馬斯克重奪胡潤全球富豪榜首 鍾睒睒身家按年縮水9% 仍蟬聯中國首富