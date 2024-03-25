歐盟委員會公布，蘋果公司（美：AAPL）、Alphabet（美：GOOG）及Meta（美：META）成為歐盟《數碼市場法》（DMA）的首批調查目標。歐盟委員會針對蘋果App Store及Alphabet旗下Google Play應用程式商店，是否涉及「限制導引規定」（anti-steering rules）展開調查。
根據DMA，主要科技平台不得妨礙商戶通知客戶，除了應用商店的「應用內支付」（in-app payment）機制以外，其產品有其他價格較低的訂閱渠道。
此外，歐盟委員會也會調查Google Search的搜尋結果，會否不公平地偏坦自家服務。另外，歐盟委員會亦會調查蘋果有否確保用戶可輕易卸載iOS上的應用程式，又或輕易更改iOS上預設的配置。
除此以外，歐盟委員會正調查Meta要求facebook和Instagram的歐洲用戶接收廣告，否則須為免廣告服務繳交月費的新措施，是否違反DMA。若歐盟委員會的調查發現這些科技巨企違反DMA，最高可面臨全球一年營業額10%的罰款。
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