選項一中，短期票據及短期貸款將由世茂發行，年期為6年，分配予所有計劃債權人的短期票據及短期貸款的本金總額不得超過30億美元，利息將按短期票據或短期貸款未償還本金額 50%的金額予累計 並以下列方式每半年支付一次。

於重組生效日期起計首四年，由公司選擇以現金或實物形式支付；及自重組生效日期起計第五年起，以現金形式悉數支付；利率倘以現金悉數支付利息，年利率為5%；倘以實物形式支付任何部分利息，年利率為6%。

選項二中，世茂會發行長期票據及長期貸款發行，年期為9年，分配予所有計劃債權人的長期票據及長期貸款的本金總額不得超過40億美元。長期工具未償還本金額的利息將予累計並按下列方式每半年支付一次，包括於重組生效日期起計首六年，每年 3%，全部以實物支付；及自重組生效日期起計第七年開始每年2%，全部以現金支付。7年期的A系列長期票據，本金額相等於長期票據原發行金額的25%；8年期的B系列長期票據，本金額相等於長期票據原發行金額的37.5%；9年期的C系列長期票據，本金額相等於長期票據原發行金額的37.5%。

選項三中，強制可換股債券的年期 強制可換股債券的年期為1年，本金額相等於計劃債權人選擇此選項的計劃債權人索償中計劃債權人本金額部分100%的，任何強制可換股債券的持有人可於強制可換股債券的原發行日期，及聯交所就強制可換股債券相關股份發出的有條件上市批准成為無條件及全面生效當日起計 15 個營業日內，發出轉股通知，按每股8.5港元的轉股價將其持有的全部或部分強制可換股債券轉換為世茂。

選項四中，固定組合包括本金額相等於該計劃債權人本金額25%的短期工具、本金額相等於該計劃債權人本金額35%的長期工具及本金額相等於該計劃債權人本金額40%的強制可換股債券。當中股東貸款的轉換，將由控股股東許榮茂透過其全資擁有公司向世茂提供本金總額39.63億港元的貸款，以及向世茂附屬公司提供本金總額38.39億港元的貸款。

控股股東將把本金額6億美元的未償還股東貸款交換為本金額6億美元的新長期票據及未償還股東貸款本金總額減去 6 億美元交換 為等價本金額的強制可換股債券。

長期票據B將由世茂發行，到期日為重組生效日期起計第9.5年，長期票據B的未償還本金額的利息自重組生效日期起將予累計並每半年按年利率 2%以實物形式悉數支付。除年期、利息及選擇性贖回條款外，長期票據B的其他主要條款與長期票據相同。

根據重組方案，出售若干指定資產所得款項、大窩坪盈餘現金流、指定境外債務融資所得款項、出售世茂服務（0873）若干股份所得款項或自世茂服務收取的股息，以及出售上海世茂股份（滬600823）所得款項或自上海世茂收取的股息，將用於償還短期票據及短期貸款的原發行金額，按比例支付隨後六個月到期的利息，及或原發行金額，按比例償還、 提前償還或贖回短期票據及短期貸款。

在悉數償還短期工具後，根據長期票據及長期貸款各自的原發行金額按比例償還、提前償還或贖回長期票據及長期貸款，惟用於償還或贖回長期票 據的所得款項或股息部分須始終分配至最早到期的長期票據系列;及於悉數償還長期工具後，償還、提前償還或贖回長期票據B。

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