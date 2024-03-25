集團去年收入約70.1億元，按年減少約1.6%，毛利率約23.8%，按年增1.3個百分點。收入減少主要由於非業主增值服務收入的減少。

收入當中，物業管理及運營服務收入按年增11.7%至61.59億元，佔總收入的87.8%，毛利率為23.8%，按年跌0.5個百分點﹔社區生活服務收入按年跌15.5%至4.74億元，佔總收入的6.8%，毛利率為31.7%，按年跌4.1個百分點﹔非業主增值服務收入按年跌64.2%至3.77億元，佔總收入的5.4%，毛利率為13%，按年跌6.8個百分點。

集團指，非業主增值服務的收入下跌，主要是由於自2022年下半年開始受地產行業環境影響， 集團基於市場化原則對各項非業主增值服務業務進行調整，導致集團非業 主增值服務收入減少。

而社區增值服務的毛利率下降則主要由於美居業務於年內受地產行業環境影響調整業務結構，高毛利率的新交付物業項目招商推廣服務收 入佔比下降，相對低毛利率的美居自營業務增加，導致美居業務毛利率大幅下 降。美居業務以外的社區生活服務業務的毛利率按年增加0.8個百分點。

集團去年經營活動產生的現金流淨額約為8.62億元，可用資金餘額約為44.36億元。截至2023年底，集團金融資產減值虧損淨額約為8.502億元。其中，關聯方金融資產減值虧損淨額約為5.303億元，第三方金融資產減值虧損淨額約為3.199億元。

年內，由於地產行業市場情况 持續下行，集團出於謹慎性考量，進一步對關聯方貿易及其他應收款項計提 了減值撥備。受整體經濟環境影響，由集團為之提供物業管理及運營服務的 第三方業主回款速度放緩，導致集團第三方貿易及其他應收款項的信用風險增加，因而計提之減值撥備增加。2022年度集團金融 資產減值虧損淨額約為15.421億元。