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綠城核心純利持平 末期息減14%

綠城中國（3900）公布，去年純利按年增13.1%至31.18億元人民幣（下同），核心純利為64.17億元，按年持平﹔每股基本盈利為1.22元﹔派末期股息每股0.43元，按年跌14%。

集團去年收入按年增3.3%至1313.83億元，毛利率按年跌4.3個百分點至13%，其中物業銷售毛利率11.3%，按年跌5個百分點。集團指，是受整體市場下行及限價影響，導致售價不及預期，另一方面集團在拿地策略上，聚焦一二線城市，對項目的安全性及抗風險能力要求較高，毛利率相對偏低，但在行業下行背景下保障了公司生存與發展。

其中物業銷售收入為1205.8億元，按年增2.6%，佔總收入比91.8%﹔設計及裝修收入按年跌19.2%至33.76億元，佔總收入比2.6%﹔項目管理收入按年升28%至31.35億元，佔總收入比2.4%﹔酒店運營收入按年增51.85%至10.46億元﹔投資性物業租金收入按年升27%至2.26億元﹔其他收入按年跌21%至28.57億元。

去年綠城計提非金融資產減值虧損13.91億元，2022年則為15.02億元﹔集團截至去年底的銀行存款及現金734.45 億元﹔其中預售監管資金238.79億元，總借貸1,461.42億元，淨負債726.97億元，淨資產負債率為63.8%， 2022年為62.6%。集團一年內到期借貸餘額325.47億元， 佔總借貸的22.3%。

 