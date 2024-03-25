粵海投資（0270）公布2023年度業績，期內受到內房低迷影響，因應需要就發展中及待售樓盤減值共近18.09億元，加上旗下粵海置地（0124）出現虧損，在抵銷收租物業公允值增值3.3億元後，導致全年股東應佔溢利按年少賺34.5%至31.22億元。由於中期業績其約賺25.27億元，換言之下半年度其只賺5.95億元。每股派末期息為0.1233元，則按年大減71.07%。
該集團的財務報表顯示，包括東江水在內的水資源業務分部盈利按年微跌0.72%至55.94億元。包括粵海置地在內的物業投資及發展部門則由盈轉虧，期內虧損近8.65億元。百貨業務廣東粵海天河城亦同樣由盈轉虧，虧損約1821.8萬元。發電及酒店業務則扭虧為盈，分別賺近1.06億元及1.45億元。道路及橋樑業務則錄得盈利增長13.7%至5.01億元。其他業務則虧損收窄至1.48億元。期間該集團的財務費用按年大增52.3%至12.61億元。
主席白濤表示，集團將集中資源把水務業務向高附加值業務延伸、物業投資及發展業務穩步推進物業銷售、酒店經營及管理業務抓住疫情後商機增添溢利、百貨零售業務發揮品牌優勢踴躍尋找市場新機遇、電力業務多管道開源節流、路橋業務持續做好引流增收。