集團指，盈轉虧主要由於由於員工成本、水電費及租金開支上漲，導致經營開支上升﹔財務費用亦隨著加息而上升﹔以及2022年因疫情取得政府補貼，2023年再無發放所致。

去年收入按年跌2%至6.73億元，毛利率按年跌0.6個百分點至59.1%。收入當中，零售業務收益按年跌2.6%至5.04億元，集團於港經營111間零售店﹔批發業務收益亦減0.2%至1.69億元。

零售業務中，香港去年零售業務錄得收益5.04億元，按年跌2.6%，主要反映不少香港市民的消費習慣改變，在恢復通關後選擇前往內地或海外休閒消費，直接對集團的店舖人流及同店銷售造成影響。分部虧損530萬元，主要原因為原材料、員工及租金成本上升；水電費增 加；以及再無收取疫情紓困措施相關的政府補助。

批發業務中，香港批發業務的收益仍增長1.1%至 1.45億元，內地則跌7.7%至244萬元。集團指，決心繼續發展批發業務，並已於2023年度向覆蓋面更廣的便利店及超市推出 更多涼茶及健康飲品。同時，集團更開拓新銷售渠道，包括華潤萬家超 市、大潤發量販店及不同的電商平台。另外已投放更多資源在京東、淘 寶、天貓、美團、抖音及小紅書等熱門電商平台，以推動銷售。

集團指，會繼續拓展英國、加拿大及美國等海外市場之同時，亦會開拓新市場，決心 開創更多收益來源。

截至2023年底，銀行存款及現金結餘為8850萬元，按年跌14.8%﹔資本負債比率69%，按年增16個百分點。銀行融資總額8310萬元，當中3840萬元已被動用。