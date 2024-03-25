moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

鴻福堂去年轉蝕3460萬元 今年僅開2店兼考慮加價

鴻福堂（1446）公布2023年盈轉虧，全年蝕3460萬元，2022年賺530萬元﹔每股虧損為0.0528元﹔不派末期息，2022年為0.0034元。集團指，鑑於香港零售業復甦緩慢，集團將維持穩定而有效的零售網絡，目標於2024年開設約兩間分店，並關閉數間表現較為欠佳的分店﹔為控制租金成本，會與各業主保持緊密溝通，希望於租約期屆滿時爭取更優惠條 款﹔管理層亦考慮調整產品價格，以反映成本上漲。

集團指，盈轉虧主要由於由於員工成本、水電費及租金開支上漲，導致經營開支上升﹔財務費用亦隨著加息而上升﹔以及2022年因疫情取得政府補貼，2023年再無發放所致。

去年收入按年跌2%至6.73億元，毛利率按年跌0.6個百分點至59.1%。收入當中，零售業務收益按年跌2.6%至5.04億元，集團於港經營111間零售店﹔批發業務收益亦減0.2%至1.69億元。

零售業務中，香港去年零售業務錄得收益5.04億元，按年跌2.6%，主要反映不少香港市民的消費習慣改變，在恢復通關後選擇前往內地或海外休閒消費，直接對集團的店舖人流及同店銷售造成影響。分部虧損530萬元，主要原因為原材料、員工及租金成本上升；水電費增 加；以及再無收取疫情紓困措施相關的政府補助。

批發業務中，香港批發業務的收益仍增長1.1%至 1.45億元，內地則跌7.7%至244萬元。集團指，決心繼續發展批發業務，並已於2023年度向覆蓋面更廣的便利店及超市推出 更多涼茶及健康飲品。同時，集團更開拓新銷售渠道，包括華潤萬家超 市、大潤發量販店及不同的電商平台。另外已投放更多資源在京東、淘 寶、天貓、美團、抖音及小紅書等熱門電商平台，以推動銷售。

集團指，會繼續拓展英國、加拿大及美國等海外市場之同時，亦會開拓新市場，決心 開創更多收益來源。

截至2023年底，銀行存款及現金結餘為8850萬元，按年跌14.8%﹔資本負債比率69%，按年增16個百分點。銀行融資總額8310萬元，當中3840萬元已被動用。

 