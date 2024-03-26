道瓊斯工業平均指數收跌162點，跌幅0.42%，報39313點。標普500指數收跌15點，跌幅0.31%，報5218點。納斯達克綜合指數收跌44點，或0.27%，報16384點。

家得寶跌1.73%，報383.51美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖累44點，而Amgen升1.68%，報280.82元，貢獻道指30點。

科技股方面，蘋果收市報170.85元，跌0.83%，谷歌母公司Alphabet收市報150.07元，跌0.46%，亞馬遜收市報179.71元，升0.46%，Facebook收市報503.02元，跌1.28%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.05%，報509點。德國DAX指數收漲0.31%，報18261點；法國CAC 40指數跌0.01%，報8151點；英國富時100指數收跌0.17%，報7917點。

納斯達克中國金龍指數收跌0.08%，報6131點。

美國2年期債息曾升最多1.12%，是3月14日後最大升幅，當日升幅為1.32%。高見4.6404厘，是3月21日4.6426厘後最高。收市報4.6254厘，是3月21日後收市新高，當日報4.6363厘。

美國10年期債息曾升最多1.46%，是3月14日後最大升幅，當日升幅為2.58%。高見4.2592厘，是3月22日4.2669厘後最高。收市報4.2454厘，是3月21日後收市新高，當日報4.2669厘。

美2年期10年期債息續倒掛，曾收窄至37.258基點，是3月22日36.203基點後最窄。收市報38.213基點，是3月21日後收市最窄，當日報37.146基點。

美3個月10年期債息續倒掛，曾收窄112.522基點，是3月21日110.999基點後最窄。收市報118.336基點，是3月21日後收市最窄，當日報114.417基點。

金龍指數曾跌最多0.58%，是3月22日後最大跌幅，當日跌幅為1.99%。低見6099.99點，是3月8日6018.27點後最低。收市報6131.01點，是3月8日後收市新低，當日報6077.79點。連跌3日，累計跌218.25點，對上一次連跌3日是3月18日。連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是3月18日。

道指曾跌最多0.46%，是3月22日後最大跌幅，當日跌幅為0.78%。低見39296.03點，是3月20日38988.65點後最低。收市報39313.64點，是3月19日後收市新低，當日報39110.76點。連跌2日，累計跌467.73點，對上一次連跌2日是3月15日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是3月14日。

標指曾跌最多0.35%，是3月19日後最大跌幅，當日跌幅為0.35%。低見5216.09點，是3月20日5171.55點後最低。收市報5218.19點，是3月19日後收市新低，當日報5178.51點。連跌2日，累計跌23.34點，對上一次連跌2日是3月14日。連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是3月15日。

納指曾跌最多0.69%，是3月19日後最大跌幅，當日跌幅為0.94%。低見16315.72點，是3月20日16127.48點後最低。收市報16384.47點，是3月20日後收市新低，當日報16369.41點。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是3月20日。

其他報道

北水增持中行 減持京基金融國際