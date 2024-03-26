個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR升0.14%，折合報289.01元；阿里巴巴（9988）跌0.62%，折合報69.87元；美團（3690）跌0.49%，折合報92.84元；匯控（0005）升1.02%，折合報61.82元；建行（0939）跌0.47%，折合報4.77元。

道期現升0.075%；標期現升0.11%；納期現升0.14%。日本東證指數現跌0.17%；韓國KOSPI指數現升1.03%；澳洲S&P/ASX 200 指數現跌0.13%。

VIX指數隔晚升0.99%或0.13點，報13.19點。

紐油現升0.24%或0.2美元，報82.15美元；布油現升0.16%或0.14美元，報86.89美元；金價現升0.08%或1.94美元，報2173.77美元；LME 銅期貨隔晚升0.07%或6.5美元，報8873美元。比特幣現跌1.17%或832.5美元，報70127.38美元；美國10年期債息現跌0.13%或0.0059厘，報4.2395厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司最快今日公布業績，包括，安踏（2020）、比亞迪（1211）、中國電信（0728）、海底撈（6862）、蒙牛（2319）、農夫山泉（9633）、商湯（0020）、申洲國際（2313）、康師傅（0322）、藥明生物（2269）、萬洲（0288）、愛康醫療（1789）、北控水務集團（0371）、藍月亮集團（6993）、希瑪眼科（3309）、中海物業（2669）、香港中旅（0308）、華潤醫藥（3320）、中信証券（6030）、復星醫藥（2196）、海昌海洋公園（2255）、H&H國際（1112）、叙福樓（1978）、美聯集團（1200）、日清食品（1475）、中國財險（2328）、人保集團（1339）等。

百樂皇宮（2536）上市，定價2.6元。台老虎機公司向上國際認購百樂皇宮7000萬元新股，擬拓歐洲市場。

鴻福堂（1446）去年轉蝕3460萬元，今年僅開2店兼考慮加價。

粵投（0270）受內房低迷影響致待售樓盤減值18億，全年盈利31.22億少賺34.5%。

綠城（3900）核心純利持平，末期息減14%。

珍酒李渡（6979）去年盈利大增1.26倍逾23億人幣，首派末期息0.18港元。

融創服務（1516）本業多賺3%，末期息每股0.143元。

中渝置地（1224）去年淨虧損19.37億。

世茂（0813）境外債務重組出爐，共4選項包括發長短債及零息強制CB等。

招行（3968）去年多賺6%，派息1.972元人幣增13.5%。

紫金（2899）：集團往外併購難免被人鎖定成目標。

雅生活（3319）去年盈利跌75%，末期息0.06元人幣。

中化化肥（0297）去年盈利跌逾四成，末期息少逾兩成派4.91仙。

中海外宏洋（0081）去年少賺27%，末期息削至0.11元。

港通（0032）去年扭虧賺5.2億，末期息維持0.24元。

交銀國際（3329）去年虧損收窄至14.7億元，不派末期息。

珠江船務（0560）去年多賺22%末期息5仙，本地渡輪客運量升8%。

中國太平（0966）新業務價值去年增2.2%，末期息多派15%。

中石油（0857）去年賺1611億人幣創新高，末期息增4.5%至0.23元人幣。

零跑（9863）去年虧損收窄至42.16億元人幣，毛利率為0.5%。

稻草熊娛樂（2125）上年盈轉虧，蝕1.09億人幣。

華南城（1668）發盈警，料2023財年稅後虧損介乎40億至50億元。

中石化（0386）：冀化工業務扭虧，分紅比率維持穩定高位。

中國消費降級礙復蘇，天虹國際（2678）去年轉蝕3.76億人幣。

景瑞（1862）料去年虧損收窄至最多20億人幣。

百融雲（6608）去年純利升四成不派息，擬斥2.5億元回購股份。

東亞（0023）夥壹賬通征信，用商業數據通，助中小企貸款。

龍湖（0960）據報擬用銀行貸款償還保險公司債務。

鴻興印刷（0450）去年多賺1.3倍，末期息連特別息派9仙。

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