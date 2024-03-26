恒指今早高開74點或0.46%，報16548點，大市成交金額30億元；國指今早高開57點或1%，報5811點。恒生科技指數開市報3468點，升0.91%。能源、信息技術、實業股推動大市。上升股份比例為9.57%，下跌為3.68%，無升跌為86.73%。