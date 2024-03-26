恒指今早高開74點或0.46%，報16548點，大市成交金額30億元；國指今早高開57點或1%，報5811點。恒生科技指數開市報3468點，升0.91%。能源、信息技術、實業股推動大市。上升股份比例為9.57%，下跌為3.68%，無升跌為86.73%。
匯控（0005）、美團（3690）、建行（0939）貢獻恒指較多。友邦（1299）、騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）拖累大市。
藍籌55隻升，18隻下跌，9隻無升跌。招商銀行（3968）升3.33%，報31元，是升幅最大的藍籌，友邦（1299）跌4.74%，報52.2元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股17隻升，7隻下跌，6隻無升跌。升幅最大的是微博－ＳＷ（9898）開市報71.4元，升5.31%；跌幅最大的是平安好醫生（1833）開市報12.22元，跌1.45%。
恒指續低於10天線(16695.9點)、20天線(16602.89點)、100天線(16579.65點)。科指續低於10天線(3542.87點)、20天線(3492.85點)、100天線(3569.03點)。
潤地（1109）全年多賺11% 勝預期 增派末期息1.243元。開市報24.15元，跌0.62%。
多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，安踏（2020）開市報80.75元，跌0.31%。比亞迪（1211）開市報214元，升1.42%。中國電信（0728）開市報4.11元，升0.49%。海底撈（6862）開市報17.32元，升1.41%。蒙牛（2319）開市報19.58元，升0.93%。農夫山泉（9633）開市報41.6元，升1.59%。商湯（0020）開市報0.78元，無升跌。申洲國際（2313）開市報64元，跌1.31%。康師傅（0322）開市報9.3元，升2.31%。藥明生物（2269）開市報14.02元，無升跌。萬洲（0288）開市報5.18元，升1.17%。愛康醫療（1789）無成交，報4.7元。北控水務集團（0371）開市報1.98元，無升跌。藍月亮集團（6993）無成交，報1.84元。希瑪眼科（3309）無成交，報2.9元。中海物業（2669）開市報5.96元，無升跌。香港中旅（0308）無成交，報1.3元。華潤醫藥（3320）無成交，報5.24元。中信証券（6030）開市報13.18元，無升跌。復星醫藥（2196）開市報13.38元，升1.06%。海昌海洋公園（2255）開市報0.71元，無升跌。H&H國際（1112）無成交，報10.86元。叙福樓（1978）無成交，報0.94元。美聯集團（1200）無成交，報1.02元。日清食品（1475）無成交，報4.81元。中國財險（2328）無成交，報10.38元。人保集團（1339）開市報2.5元，升0.4%。
百樂皇宮（2536）上市，定價2.6元。台老虎機公司向上國際認購百樂皇宮7000萬元新股，擬拓歐洲市場。開市報2.75元，升5.77%。
鴻福堂（1446）去年轉蝕3460萬元，今年僅開2店兼考慮加價。開市報0.18元，跌7.69%。
粵投（0270）受內房低迷影響致待售樓盤減值18億，全年盈利31.22億少賺34.5%。見52周低3.96元，開市報3.96元，跌14.84%。
綠城（3900）核心純利持平，末期息減14%。開市報6.57元，跌0.76%。
珍酒李渡（6979）去年盈利大增1.26倍逾23億人幣，首派末期息0.18港元。開市報10.7元，升1.33%。
融創服務（1516）本業多賺3%，末期息每股0.143元。開市報2.07元，升0.98%。
中渝置地（1224）去年淨虧損19.37億。無成交，報1.23元。
世茂（0813）境外債務重組出爐，共4選項包括發長短債及零息強制CB等。開市報0.485元，升2.11%。
招行（3968）去年多賺6%，派息1.972元人幣增13.5%。開市報31元，升3.33%。
紫金（2899）：集團往外併購難免被人鎖定成目標。開市報15.5元，升0.39%。
雅生活（3319）去年盈利跌75%，末期息0.06元人幣。開市報3.27元，跌2.68%。
中化化肥（0297）去年盈利跌逾四成，末期息少逾兩成派4.91仙。開市報0.82元，無升跌。
中海外宏洋（0081）去年少賺27%，末期息削至0.11元。開市報1.86元，無升跌。
港通（0032）去年扭虧賺5.2億，末期息維持0.24元。無成交，報7.23元。
交銀國際（3329）去年虧損收窄至14.7億元，不派末期息。無成交，報0.295元。
珠江船務（0560）去年多賺22%末期息5仙，本地渡輪客運量升8%。開市報0.82元，無升跌。
中國太平（0966）新業務價值去年增2.2%，末期息多派15%。開市報6.64元，升2.63%。
中石油（0857）去年賺1611億人幣創新高，末期息增4.5%至0.23元人幣。開市報6.65元，升2.94%。
零跑（9863）去年虧損收窄至42.16億元人幣，毛利率為0.5%。開市報24.15元，升1.26%。
稻草熊娛樂（2125）上年盈轉虧，蝕1.09億人幣。無成交，報0.45元。
華南城（1668）發盈警，料2023財年稅後虧損介乎40億至50億元。開市報0.154元，升1.32%。
中石化（0386）：冀化工業務扭虧，分紅比率維持穩定高位。開市報4.56元，升1.56%。
中國消費降級礙復蘇，天虹國際（2678）去年轉蝕3.76億人幣。無成交，報4.33元。
景瑞（1862）料去年虧損收窄至最多20億人幣。無成交，報0.034元。
百融雲（6608）去年純利升四成不派息，擬斥2.5億元回購股份。開市報14.18元，跌0.7%。
東亞（0023）夥壹賬通征信，用商業數據通，助中小企貸款。無成交，報9.37元。
龍湖（0960）據報擬用銀行貸款償還保險公司債務。開市報10.84元，升1.69%。
鴻興印刷（0450）去年多賺1.3倍，末期息連特別息派9仙。開市報1.17元，升0.86%。
破頂股包括，創科實業（0669）創52周高，見107.6元，開市報107.6元，升2.77%；博雅互動（0434）創52周高，見2.75元，開市報2.75元，升12.7%；新華文軒（0811）創52周高，見8.42元，開市報8.42元，升2.18%；超盈國際控股（2111）創52周高，見1.35元，開市報1.35元，升14.41%；ALCO HOLD RTS（2925）無成交，報25.85元；民富國際股權（8578）無成交，報0.01元。
破頂指數成份股包括，創科實業（0669）創52周高，見107.6元，開市報107.6元，升2.77%。
1隻股份創上市新低，包括思捷環球（0330）低見0.184元，開市報0.184元，跌1.08%。
創52周低，其中包括，友邦（1299）低見52.2元，開市報52.2元，跌4.74%；領展（0823）低見34.35元，開市報34.35元，跌0.15%；粵海投資（0270）低見3.96元，開市報3.96元，跌14.84%；中信國際電訊（1883）低見2.57元，開市報2.57元，無升跌。
異動股
上升異動股，包括，ALCO HOLDINGS（0328）開市報6.98元，升14.99%；超盈國際控股（2111）創52周高，見1.35元，開市報1.35元，升14.41%；新時代能源（0166）開市報0.075元，升13.64%；華星控股（8237）開市報0.035元，升12.9%；博雅互動（0434）創52周高，見2.75元，開市報2.75元，升12.7%；天譽置業（0059）開市報0.012元，升9.09%；光正教育（6068）開市報0.375元，升8.7%；新福港（1447）開市報0.54元，升8%；MONGOL MINING（0975）開市報9.85元，升7.18%。
下跌異動股，包括，粵海投資（0270）見52周低3.96元，開市報3.96元，跌14.84%；北大青鳥環宇（8095）開市報0.38元，跌13.64%；智富資源投資（0007）開市報0.03元，跌11.76%；浙江滬杭甬（0576）開市報5.35元，跌11.28%；現代健康科技（0919）開市報0.085元，跌8.6%；鴻福堂（1446）開市報0.18元，跌7.69%；阜博集團（3738）開市報1.73元，跌7.49%；立高控股（8472）開市報0.69元，跌6.76%；亞博科技控股（8279）開市報0.238元，跌6.67%；安樂工程（1977）開市報1.03元，跌5.5%；友邦（1299）見52周低52.2元，開市報52.2元，跌4.74%。
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