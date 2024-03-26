3月25日作出破產申請。破產申請不會對集團造成直接重大不利影響，且集團的業務及營運維持正常。集團將繼續評估所有重組方案及應急計劃，以維持集團業務的價值。

ESRA主要於瑞士從事批發經銷服裝及配飾用品。ESRA截至2022年12月31日的總資產佔上市規則第14.07（1）條項下界定的資產比率5%以上。

思捷指，公司目前正著重進行全面重組，加強與批發及特許經營商合作夥伴的業務，並為

電子商務創造新的動力。ESRA的破產及其旗下商店的關閉已無法避免。

思捷指，歐洲整體經濟放緩加上能源及物流成本的急劇上升、消費者的負面情緒及規模不當的商店的長期高額租金，最終使ESRA在財務上無法在瑞士繼續目前的零售業務。鑒於上述原因導致ESRA在歐洲零售業務下的資金流動情況緊張，ESRA董事會向董事會報告，ESRA的現金流已資不抵債，且進行ESRA的破產申請符合本集團的最佳利益。

ESRA於去年底綜合資產總額及綜合負債總額分別為4.94億元（相當於58.6百萬瑞士法郎）及5.93億元（相當於70.3百萬瑞士法郎）。

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