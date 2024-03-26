moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

思捷：瑞士附屬提交破產申請

思捷（0330）公布，瑞士附屬公司Esprit Switzerland Retail AG(下稱ESRA)向瑞士主管法院申請啟動ESRA資產的破產流程（「破產申請」）；(ii)批准破產申請；及(iii)隨後於

3月25日作出破產申請。破產申請不會對集團造成直接重大不利影響，且集團的業務及營運維持正常。集團將繼續評估所有重組方案及應急計劃，以維持集團業務的價值。

ESRA主要於瑞士從事批發經銷服裝及配飾用品。ESRA截至2022年12月31日的總資產佔上市規則第14.07（1）條項下界定的資產比率5%以上。

思捷指，公司目前正著重進行全面重組，加強與批發及特許經營商合作夥伴的業務，並為

電子商務創造新的動力。ESRA的破產及其旗下商店的關閉已無法避免。

思捷指，歐洲整體經濟放緩加上能源及物流成本的急劇上升、消費者的負面情緒及規模不當的商店的長期高額租金，最終使ESRA在財務上無法在瑞士繼續目前的零售業務。鑒於上述原因導致ESRA在歐洲零售業務下的資金流動情況緊張，ESRA董事會向董事會報告，ESRA的現金流已資不抵債，且進行ESRA的破產申請符合本集團的最佳利益。

ESRA於去年底綜合資產總額及綜合負債總額分別為4.94億元（相當於58.6百萬瑞士法郎）及5.93億元（相當於70.3百萬瑞士法郎）。

其他報道

華潤萬象生活全年多賺32% 末期息48.1分

滬深三大股指個別走 人行淨投放1450億人幣

恒指高開74點 科指升0.91% 招行升3% 友邦跌4% 微博升5% 百樂皇宮上市升5%

潤地全年多賺11% 勝預期 增派末期息1.243元

港股ADR跌0.5點 夜期高水23點 安踏、比亞迪、農夫山泉等業績

美股向下 道指跌162點 金龍指數連跌3日 美債息上升

北水增持中行 減持京基金融國際

 