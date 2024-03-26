他說，資本市場在助人實現財務自由同時，他說，利用資本市場來建立經濟增長的最佳催化劑之一的基礎設施，尤其是能源基礎設施，亦甚為重重要。貝萊德還投資了一些處於早期開發階段的技術。

儘管勞倫斯‧芬克稱，他們的社會投放很多資源研究怎樣延長壽命，卻對壽命延長後怎樣應付所需生活開支的討論寥寥可數。他說，在接下來的幾個月，貝萊德將宣佈一系列合作伙伴關係和倡議以應對這些問題。他們通過開發簡單直接的產品如目標日期基金，讓投資者預設退休「目標日期」，該基金就隨著退休日期臨近自動調整相關投資組合，從回報率較高的股票轉向風險較低的債券。同時其在去年增加目標日期ETF種類。在顧及為退休儲蓄的人不知道如何花費有關儲蓄下，他們亦將在四月推出LifePath Paycheck，他料將來會成為固定繳款計劃下最常用的投資策略。

利用資本市場來建立經濟增長，他認為最佳催化劑之一便是基礎設施，尤其是能源基礎設施。貝萊德投資了一些處於早期開發階段的技術，例如一家正在建造巨型「熱石」電池、名為Antora Energy的公司。他們亦透過與淡馬錫合作成立的Decarbonization Partners投資Antora，長遠為工業客戶提供價值數十億美元的零排放能源。

他又透露時至今日，貝萊德代表客戶向傳統能源公司投資超過3000億美元的資金。其中美國的投資超過一半，佔1700 億美元。在基礎設施市場尋找投資機會的同時，他不諱言，貝萊德也尋求自身轉型，當中在今年1月收購英國蓋特威克機場的擁有者全球基礎建設合伙公司(GIP)。他說，不僅僅是財政困難的政府需要為其基礎設施尋找替代融資，私營機構也有同樣需要。該公司的私募市場投資策略在基礎設施和私人信貸投資的推動下，2023年實現淨流入140億美元。他們預期這些資產類別將繼續成為未來幾年貝萊德在另類投資業務方面的主要增長動力。